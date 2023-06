Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Kishori Shahane révèle la vérité derrière l’équation d’Ayesha Singh et Aishwarya, « C’est normal de ne pas s’entendre avec les gens avec qui nous travaillons »

Il y a eu beaucoup d’écrits sur la guerre froide entre Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sur les plateaux de leur émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, tandis que Pakhi alias Aishwarya a fait une sortie de l’émission, et bientôt les trois principaux protagonistes Virat Chavan (Neil Bhatt), Harshad Arora alias Dr Satya, et Sai alias Ayesha feront leurs adieux au spectacle car il y aura un saut de 20 ans, tandis que Bhavani alias Kishori Shahane sera dans le spectacle ou non, mais dans sa dernière interaction, elle a renversé les haricots sur la véritable équation entre Ayesha et Aishwarya qui laisse entendre que ces deux dames ne s’entendent pas bien personnellement mais sont des professionnelles approfondies.

Dans une interview avec Telly Chakkar, Kishori Shahane a été interrogée sur les deux dames, Ayesha et Aishwarya, qui ne se suivaient pas, ce à quoi elle a répondu: « Je crois que si vous ne vous entendez pas, vous le laissez être là; vous ne ‘ t besoin de le gâcher. Si je ne m’entends pas avec quelqu’un, pourquoi devrais-je aller me battre avec cette personne? Il n’est pas nécessaire de s’entendre simplement parce que vous travaillez ensemble sur une émission. Certainement, Aishwarya et Ayesha n’ont pas été ensemble pendant un certain temps, disons 2-3 mois. Mais ça va ; c’est leur relation personnelle. Mais la façon dont ils s’investissent à 100 % dans la série est merveilleuse. Ce sont des acteurs professionnels, et c’est ce que nous recherchons. Vous avez pour réaliser ce pour quoi vous êtes ici. Travailler est une priorité, et après vient tout le reste. ».

Eh bien, les fan clubs d’Ayesha s’en prennent souvent à Aishwarya pour avoir ruiné la série et la chimie entre Sai et Virat dans la série. Félicitant davantage les deux acteurs, Kishori Shahane a déclaré : « Comme je l’ai dit, ce sont tous des acteurs très professionnels. Ils sont matures et sont venus ici grâce à leur travail acharné. Ils savent que dans cette industrie, il n’est pas nécessaire d’être copains avec tout le monde. » Aishwarya a fait une sortie de l’émission, et en ce moment elle fait partie de l’émission de Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi 13, et il y a un fort buzz qu’elle est la deuxième candidate qui a été expulsée de l’émission.