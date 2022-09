Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Jagtap épousera Sai ? Les fans rendent leur verdict sur leur jodi [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il met en vedette Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma dans le rôle de Sai Joshi, Virat Chavan et Patralekha, c’est-à-dire «Pakhi». Jusqu’à présent, nous avons vu Sai et Virat se marier mais ils ont eu un mariage tumultueux depuis leurs divergences d’opinions. Récemment, ils se sont séparés après un accident qui a fait présumer Virat et les Chavan que Sai et leur fils Vinayak sont morts. Sai a maintenant une fille, Savi et Usha Maushi et ils vivent tous à Kankauli tandis que le Virat est marié à Pakhi a adopté un fils, Vinayak et vit avec des Chavans. De plus, Jagtap est de retour !

La vie de Sai à Kankauli et le retour de Jagtap

Ainsi, à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin après le saut, Sai (Ayesha Singh) vit toute seule. Elle enseigne la femme du village et aide également les villageois en tant que médecin. Sai vit avec Savi (elle et la fille de Virat) et Usha Maushi. Elle a eu des moments difficiles dans le village à cause de certains crétins et du député Gulabrao. Cependant, en tant que Messie, Jagtap (Siddharth Bodke) est apparu. Oui, Jagtap est de retour. Cependant, il a changé. Il aide Sai chaque fois qu’elle fait face à des moments difficiles. De plus, Savi a également développé un excellent lien avec Jagtap. Jagtap a fait beaucoup de mal avec Sai depuis le début, cependant, il semble s’être réformé maintenant.

Jagtap épousera Sai ?

Eh bien, sur une note plus légère, ce ne serait pas la première fois que Jagtap voudrait épouser Sai. On le voit depuis le début de l’émission. En parlant du dernier buzz, il y a eu des rapports indiquant que pour sauver Sai du harcèlement constant des villageois et de Gulabrao à propos du nom de son mari. Eh bien, tout cela n’est que conjecture pour le moment. Les créateurs semblent planifier une confrontation entre Sai et Virat (Neil Bhatt) en ce moment. Cependant, dans les articles sur Jagtap épousant Sai, la possibilité n’a pas quitté l’esprit des fans. Mais il semble que les téléspectateurs ne soient pas en faveur du mariage de Jagtap avec Sai. Les actes qu’il a commis sont encore frais dans leur esprit et ils s’y opposent donc. Cependant, Siddharth Bodke a gagné beaucoup de cœurs avec son interprétation de Jagtap et ses côtelettes d’acteur. Ses scènes avec Savi sont également adorées par les fans. Mais quand il s’agit de Sai épousant Jagtap, voici ce que pensent les internautes :

Pakhi et Jagtap sont presque le même héritage. Quiconque dit que l’un d’eux est meilleur pour Sai ou Virat, est un drapeau rouge Virat mérite d’être déplacé en ce moment et il considère Pakhi comme une meilleure version, mais Pakhi n’est pas un grand non. neiladakar (@neiladakar) 2 septembre 2022

Les gens qui expédient Sai avec Jagtap et Virat avec pakhi sont les plus grands clowns de l’univers. ?? D’accord ou argumenter avec un mur ?? ? (@U15_1004R) 2 septembre 2022

Mon dieu, c’est arrivé et V Stans parle toujours des relations avec Jagtap Sai !! Imaginez que Jags ait même tenu la main de Sai, ils l’auraient tellement assassinée, mais puisque c’est leur garçon vaada qui laisse une autre femme le prendre dans ses bras, ils vont bien parce que “Sai était têtu et l’a quitté” ? Kash (@kash369) 2 septembre 2022

Savi appelle Jagtap en tant que maman Laissez Vinayak appeler Pakhi comme Buaa #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Unknown_In_World (@unknown_inworld) 31 août 2022

Cette scène était bonne ? Sai sait qu’il essaie de l’aider depuis qu’elle lui a sauvé la vie mais elle n’en veut rien Alors, comment Jagtap a-t-il trouvé où se trouve Sai et il n’a pas supposé qu’elle était morte !! #AyeshaSingh #SaiJoshi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/tZComUMXJs Naina (@NainaAlex24) 31 août 2022

Je suis d’accord. Sai est une femme indépendante et forte, sans aucun doute. Mais même les personnes fortes ont leurs pannes et ont besoin d’une épaule pour pleurer https://t.co/M9bulWZmBA Il est grand temps que les fabricants apportent un nouveau ML opp Sai. Ni V ni Jagtap ne sont assez bons. SRIKUMAR (@Priya_S_Menon) 31 août 2022

Malheureusement, Jagtap n’est pas la personne qu’il me faut. Jagtap peut rester l’oncle cool et amusant et protecteur de Savi, mais Sai mérite un vrai homme qui la traitera comme la princesse qu’elle est. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ? / FK tera anniversaire aaya (@supitsmuskaan) 31 août 2022

Je suis désolé runmi… Je ne suis pas d’accord pour que sai continue avec jagtap… Je suis d’accord pour que sai continue avec quelqu’un d’autre… Mais pas avec jagtap… Oui, quoi qu’il réforme, il était son agresseur… Alors je ne suis pas d’accord avec ça autant que je ne suis pas d’accord avec virat et pakhi SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 31 août 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Jagtap ne devrait pas essayer de franchir les limites fixées par Sai à Savi. Il ne devrait pas outrepasser la parentalité de Sai et rendre les choses difficiles. Sai a pris l’arme de Savi, c’est tout. Il devrait s’arrêter là. Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 31 août 2022

le changement d’expressions en un instant était bien fait ! Juste dire, si personne d’autre, apportez le jumeau de Jagtap en tant que ML! L’acteur est plutôt bon dans le jeu d’acteur et élève les scènes des autres aussi ! & sans aucun doute, APPORTER UN NOUVEAU ML POUR SAI JOSHI#ghumhaikisikeypyaarmeiin Sylvie ? ?? (@Maybe_Introverti) 31 août 2022

Je n’expédierai jamais Jagtap avec Sai Never ! Il est le catalyseur du gâchis qu’est la vie de Sai. S’il n’avait pas tué son père, elle n’aurait jamais épousé cet imbécile inutile. S’il n’avait pas tué Samrat, elle n’aurait pas perdu son premier bébé ! #ghumhaikisikeypyaarmeiin Tobela (@Tobela36113418) 31 août 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Vous savez ce qu’est un bon acteur ? Sid nous a fait regretter Jagtap même après avoir agressé Sai, tuant KJ et Samrat Et Neil Bhatt fait toujours ressembler Virat à un clown. Peu importe à quel point j’essaie de sympathiser avec VI, je ne peux pas même si V n J a tous les deux fait du tort à S sairat mon cul (@ayeshupie) 31 août 2022

Eh bien… Tous les hommes ne sont pas sans valeur et sans vergogne comme virat… Certains reconnaissent même le bien que quelqu’un leur fait… Même jagtap l’a fait… Mais virat et sa famille… Toujours été ehsaan faramosh… Oui, je ne le fais pas veux sai et jagtap ensemble … mais virat a aussi perdu son charme SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 31 août 2022

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai aura bientôt un face-à-face avec Virat. Selon le nouveau précap, Vinayak appelle Sai et lui demande son adresse. Il met le téléphone sur haut-parleur et Virat qui conduit la voiture est choqué après avoir entendu le nom de Sai.