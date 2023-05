Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Harshad Arora partage un message d’adieu ; Les fans ne veulent pas dire adieu à Satya [View Reactions]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va faire un bond dans le spectacle ! Neil BhattAyesha Singh et Harshad Arora ont quitté la série après Aishwarya Sharma. On dit que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va faire un grand saut générationnel à cause duquel les trois stars ont quitté la série. Et alors que le fandom Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se prépare à dire au revoir, le nouveau venu Harshad Arora a fait le premier pas. Il a partagé un message d’adieu pour ses fans.

Harshad Arora alias Dr Satya de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin publie un message d’adieu

Harshad Arora est entré dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin il y a environ deux mois. Il a commencé à essayer le rôle du Dr Satya Adhikari qui est un collègue de Sai Joshi à l’hôpital. Plus tard, Satya épouse Sai afin de la sauver du comportement obsessionnel de Virat. Et maintenant, le voyage de Harshad en tant que Satya est terminé. Il a partagé une vidéo de bobine de photos sur sa poignée Instagram. Harshad n’a pas écrit de note ou de lettre mais a simplement utilisé les hashtags de Satya, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Farewell et Asta La Vista. Il a également mis une émoticône de la main agitée comme s’il disait au revoir à ses fans et à Satya.

Regardez la vidéo d’adieu de l’acteur Harshad Arora de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Les fans ne veulent pas dire au revoir à Harshad Arora alias Satya de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Harshad Arora a peut-être fait partie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin pendant une courte période. Mais son rôle de Satya a sûrement conquis tout le monde. Les fans sont tombés amoureux de Satya au premier instant. Ils espéraient que Satya apporterait un changement rafraîchissant dans la vie de Sai. Cependant, il est temps de passer à autre chose. Mais les fans ne sont pas prêts à accepter son départ. Découvrez les commentaires sur le post de Harshad ici:

Ayesha Singh alias Sai met fin à toutes les spéculations en quittant Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

On a supposé que les membres de la distribution n’étaient pas prêts à vieillir à l’écran après le saut. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les acteurs demandaient une augmentation de leurs honoraires, ce qui a été refusé. Cependant, Ayesha Singh a mis fin aux rumeurs en déclarant que toutes les rumeurs ne sont pas vraies du tout et que l’histoire avance, c’est tout. Elle a confirmé la sortie avec sa déclaration à un portail d’informations sur le divertissement en ligne et a ainsi brisé le cœur des fans.

Quelle suite à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin après l’histoire de Sai, Virat et Satya ?

On dit que les créateurs sont à la recherche de visages nouveaux et connus. Le tournage et la première pourraient être plus tôt que prévu. Les créateurs choisiront cette fois les acteurs en fonction des personnages et espèrent poursuivre sur cette lancée à l’avenir.