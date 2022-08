Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin gros coup: CES deux acteurs quitteront l’émission télévisée à succès après le saut [Read Deets]

Étoile Plus’ Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus populaires à la télévision. Actuellement, la piste se concentre sur Sai (Ayesha Singh) quittant la maison Chavan après que Kako (Kishori Shahane) ait renfloué Patralekha (Aishwarya Sharma) de prison. Un énorme combat a lieu entre Virat (Neil Bhatt) et Sai, et le premier décide de lâcher Sai. Dans les prochains épisodes, on nous montrera que Sai prend un bus pour Gadchiroli et que le bus rencontre un accident.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait toujours les journaux télévisés. Tout le monde est conscient que le spectacle est prêt à faire un bond. La promo de la même chose a été publiée par les fabricants. Nous voyons que Sai et Patralekha ont tous les deux des enfants, mais on ne sait pas encore avec qui Virat est. Pendant que nous attendons que ce suspense soit révélé, apparemment, deux acteurs feront leurs adieux au spectacle après le saut.

Selon un rapport publié dans India Forums, Roopa Divatia et Sachin Shroff ne seront pas vus dans l’émission après le saut. Apparemment, Roopa Divatia, qui joue le rôle de Mansi bua, sera montré mort, et pour le personnage de Sachin Shroff, Rajveer, il sera montré qu’il est à l’étranger pour le travail. Les deux acteurs ont laissé une marque avec leur performance dans le spectacle.

Eh bien, le public attend beaucoup de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Au cours des dernières semaines, certains morceaux n’ont pas impressionné les téléspectateurs et les créateurs de l’émission ont été critiqués pour la même chose. Désormais, tous les yeux sont rivés sur les pistes que les fabricants mettront en place après le saut.