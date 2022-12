Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin GRAND TWIST: Ayesha Singh alias Sai crachant fait devant Virat gagne les fans; Le pique-nique de Vinu-Savi pour brosser de vieilles blessures ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma a pris une autre tournure intéressante. Les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ajouteraient plus de drame et de rebondissements dans la vie de Virât, Saï et Pakhi. Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Pakhi atteindre la place de Sai et claquer Virat et Savi. Les insécurités de Pakhi l’ont rongée de l’intérieur et elle a atteint son apogée menant à l’explosion. Et dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi blâmer Savi pour la discorde dans sa vie conjugale.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Pakhi laisse sortir ses insécurités

Aishwarya Sharma alias Pakhi dit à Virat et Sai que depuis que Savi est entré dans leur vie et que la vérité sur le fait que Savi est la fille de Virat est sortie, elle et Vinayak ont ​​été mis à l’écart par Virat. Cela laisse Neil Bhatt alias Virat et Ayesha Singh alias Pakhi furieux. Virat l’avertit de parler contre Savi. Lorsque Sai réprimande Pakhi pour avoir insulté Savi devant elle et dans sa propre maison, Pakhi déclare que l’entrée de Savi dans leur vie a perturbé sa vie conjugale. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus discutées dans Entertainment News.

Sai crache des faits devant Virat

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat vouloir s’excuser auprès de Sai pour l’explosion de Pakhi. Cependant, Sai l’arrête en lui disant qu’ils ne devraient pas apporter leur vie personnelle sur leur lieu de travail. Elle déclare que la seule raison pour laquelle elle a accepté d’accepter le poste est qu’elle ne veut pas qu’un autre Sai perde son Aaba. Sai ne laisse pas Virat parler du tout et déclare également qu’elle a dû faire face à beaucoup de douleur à cause d’eux. Sai demande également à Virat de garder ses problèmes et ceux de Pakhi pour eux car elle souhaite passer une vie très calme. Le puissant dialogue de Sai et le dialogue d’Ayesha Singh ont bouleversé les fans. Vérifiez certains des tweets ici:

Dialogue du jour Dr Sai Joshi a dit waqt phirse kisi bhi sai se uske abba ko na cheene kyuki uske aaba ke jane ke bad uski jindagi mein kuch aiese log aata hai jo uski jindagi ko barbad kar dete !! Bien dit ma fille ???#AyeshaSingh #SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/rwgJ1jtVJ9 ÂME AYESHA DE GHKKPM (@sairatxmimo) 6 décembre 2022

Je suis content qu’elle mentionne magnifiquement tous les points que “aap dono ke beech piss toh main rahi hu” et qu’elle ne veut pas être une troisième roue ou woh entre mari et femme et veut partir paisiblement #AyeshaSingh #saijoshi #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/jclQM01Jzm Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6 décembre 2022

“Phele aap gussa hote hai ptralehka désolé bolti hai phir ptralehka gussa hoti hai aap désolé bolte hai mujhe bahi chaiye aap dono ka désolé” Dieu sait quand elle a eu la paix dans sa vie bappa #AyeshaSingh #saijoshi #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/F8Rgpu7qUI Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6 décembre 2022

“Main yaha isiliye kaam kar rahi hu taki kissi aur sai se uske ABBA na chin le kyunki uske baad uski zindagi mein kuch aaise log aate hai jo uski zindagi barbaad kar dete hai ” Je suis content qu’elle sache qui a détruit sa vie et combien #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin ? pic.twitter.com/rV8hf2SoIK Sneha HBD khushi (@SneharoyYadav1) 6 décembre 2022

Toute personne sensée réagira comme Sai l’a fait en traçant des limites de peur que Savi ne soit affecté physiquement et mentalement. Virat ne peut pas contrôler Patralekha 24h/24 et 7j/7. Donc, Sai étant sec et clair comme du cristal, c’est vraiment nécessaire.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 6 décembre 2022

Seul point fort de l’ep – Les dialogues de Sai ?. Je suis fatigué de vos excuses et de vos remerciements ! nous les fans sommes aussi fatigués, frustrés des mêmes vieux dialogues de pitié ghisse ? Ce 1 ?? était allumé ?- une gifle serrée sur son visage ? Ayeshu était ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh pic.twitter.com/lLfWS9E0mf Naina_H (@NH_hope13) 6 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh le meilleur et le vrai dialogue d’aujourd’hui était celui-ci. S a construit une forteresse autour de son cœur et V ne pourra pas y pénétrer facilement cette fois. Hope sai reste fort comme ça et ne le prend pas comme un cadeau de papi. Le respect de soi est avant tout pic.twitter.com/5KCNtrRgiS Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 6 décembre 2022

De vieilles blessures resurgiront dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Une promo a récemment été publiée par la chaîne dans laquelle Savi et Vinayak sont vus en train de discuter du voyage de pique-nique et de prendre un bus pour le même. Le bus jouet tombe et Sai et Virat se réveillent du cauchemar. Regardez la vidéo promotionnelle ici :

Kya Sai aur Virat ne dekha ek bura sapna, ya hai yeh ek ishaara kisi hone wali anhoni ki taraf ? Dekhiye,#GhumHaiKisikeyPyaarMeiinSomvaar se Ravivaar, raat 8 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par. pic.twitter.com/LP0n3vCG7Y ? (@AyeshaSingh78) 6 décembre 2022

Quels nouveaux rebondissements les créateurs prévoient-ils dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, attendons et regardons.