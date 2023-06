Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Fahmaan Khan rompt ENFIN le silence lors de son saut de poste d’entrée; dit: ‘Cela ne sert à rien que je…’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’un des meilleurs spectacles. Il met en vedette Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora dans des rôles pivots. Aishwarya Sharma faisait également partie de l’émission, mais elle a quitté pour faire partie de Khatron Ke Khiladi 13. Maintenant, il a été rapporté que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin allait assister à un saut de 20 ans. Ayesha, Neil et Harshad vont quitter la série. Ayesha et Harshad ont même confirmé la même chose. Des rapports faisaient le tour d’Internet selon lesquels Fahmaan Khan est l’élu pour faire avancer l’histoire après le saut. L’acteur d’Imlie s’est enfin confié.

Fahmaan Khan parle des rapports de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans une interview avec TellyChakkar, Fahmaan Khan a déclaré qu’il ne pouvait rien confirmer pour le moment, car tout est en cours de discussion. Il a dit qu’il ne pouvait ni dire oui ni non tant que rien n’était confirmé. Il a été cité en disant: « Nous étions et sommes en train de parler, entre le directeur et le chef de production, et cela n’a pas encore été confirmé, rien n’a été confirmé, ce n’est ni un oui ni un non. Donc, c’est toujours à ça scène, je pense que la chaîne et la production ont aussi quelque chose en elles-mêmes. Donc, tant que ce n’est pas confirmé, il est inutile que je dise quoi que ce soit, et quand les choses seront confirmées, je le dirai à tout le monde ». Le dernier épisode avec Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora n’a pas encore été tourné !

Pendant ce temps, Fahmaan Khan a récemment fait la une des journaux en parlant de ses retombées avec la co-star d’Imlie, Sumbul Touqeer Khan. Tout a commencé avec le retrait de Sumbul Touqeer Khan d’un clip vidéo qu’ils étaient censés faire ensemble. Il a dit que c’était son père qui était prétendument bouleversé parce qu’il pensait que Fahmaan ne soutenait pas beaucoup Sumbul lorsqu’elle était dans la maison de Bigg Boss 16. Plus tard, Fahmaan Khan a tweeté qu’il avait fait l’interview pour dire que personne n’était en faute.

Découvrez le tweet de Fahmaan Khan ci-dessous :

S’il vous plaît, les gars, ne détestez personne. La seule raison pour laquelle j’ai fait cette interview, c’est pour vous dire que personne n’était en faute. La situation était fausse, et pire étaient les interprétations. S’il vous plaît, arrêtez d’écrire des choses qui peuvent blesser les sentiments de quelqu’un. Et regarde le IV pour être en paix Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 30 mai 2023

Sumbul Touqeer Khan a observé le silence à ce sujet. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.