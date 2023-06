Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Fahmaan Khan confirme avoir été approché pour Neil Bhatt, le saut après le spectacle d’Ayesha Singh; c’est ce qu’il a dit

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est le spectacle qui retient l’attention de tout le monde. Dans quelques jours, l’histoire de Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) prendra fin. Après un certain nombre d’épreuves et de tribulations, ils vont enfin se réunir. Mais ils mourront en mission et l’histoire se concentrera sur la vie de leurs enfants, Savi et Vinayak. On dit que Fahmaan Khan a été approché pour jouer le rôle principal masculin. L’acteur a fait un travail magnifique dans Imlie où le personnage d’Aryan Singh Rathore a impressionné tout le monde. Il est aussi très populaire sur les réseaux sociaux.

Fahmaan Khan a maintenant rompu son silence sur la question de savoir s’il fera ou non partie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Il a déclaré à India Forums qu’il était en bons termes avec les fabricants. Il a dit que le chef de production parlait à son manager et qu’ils avaient des discussions. Mais rien n’est confirmé pour l’instant. Il semble qu’il ait eu une réunion avec eux à leur bureau mais c’était tout. Il a été cité comme disant: « Je ne confirmerais pas faire le spectacle et je ne dirais pas que je ne le fais pas. Je ne sais rien pour le moment. » Il a dit qu’il voulait écouter toute l’histoire et que si tout se mettait en place, il y participerait de toute façon.

Fahmaan Khan a fait le spectacle Colors Dharam Patnii où il a joué le rôle de Ravi Randhawa. L’histoire n’a pas cliqué cependant avec les masses. Malgré les rebondissements et le soutien d’une grande maison de production, Dharam Patnii n’a pas touché cet accord. Fahmaan Khan a également été approché pour Bigg Boss. L’acteur a déclaré qu’il restait à l’écart de cet espace car il voulait jouer davantage et explorer de nouveaux personnages. Le buzz est qu’Ulka Gupta pourrait jouer la principale dame.

Elle a fait l’émission Banni Chow Home Delivery avec Pravisht Mishra sur Star Plus. Certaines personnes traînent déjà Ulka Gupta en disant qu’elle n’est pas assez jolie pour ce spectacle. Fahmaan Khan et Ulka Gupta sont de bons amis.