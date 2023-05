Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Fahmaan Khan a-t-il été nommé leader masculin après le saut?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est le spectacle qui est toujours un sujet brûlant. Le spectacle va faire un bond de 20 ans. Le casting existant de Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora se retirera pour faire place à de nouveaux visages. Étant donné qu’il s’agit d’un topper TRP depuis plus de deux ans maintenant, les fabricants doivent conserver l’élan. On dit que Fahmaan Khan a été présélectionné pour jouer le rôle principal masculin. Cette nouvelle survient juste après des informations selon lesquelles Dharam Patnii d’Ekta Kapoor a obtenu une prolongation de plus de 15 jours. Il faut maintenant attendre une annonce officielle.

Au milieu, il a été dit que Fahmaan Khan pourrait faire Bigg Boss OTT 2. Les créateurs l’ont poursuivi pour l’émission de téléréalité. Il semble qu’ils tenaient beaucoup à ce qu’il rejoigne Bigg Boss 16, mais il a estimé qu’il était mieux sur un plateau que enfermé dans la maison de Bigg Boss 16. Dans l’émission, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons la vie de Vinayak et Savi après qu’ils auront grandi. Les créateurs termineront cette saison en réunissant enfin le duo très apprécié de SaiRat alias Sai Joshi (Ayesha Singh) et Virat Chavan (Neil Bhatt).

Les fans de Fahmaan Khan ont eu des réactions mitigées à ce sujet. Alors que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un topper TRP, l’émission a une immense haine sur les réseaux sociaux pour la maternité de substitution trompeuse, la bigamie, les relations extraconjugales, la violence mentale et ainsi de suite. Voici comment les fans de Fahmaan Khan ont réagi sur le même…

C’est en effet une bonne nouvelle si c’est vrai. Fahmaan Khan a bien joué en tant que Ravi Randhawa mais l’histoire de Dharam Patnii n’a jamais pris de l’ampleur auprès des téléspectateurs. Nous espérons qu’il fera le meilleur choix !