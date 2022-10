Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Est-ce que la vie amoureuse de Neil Bhatt-Aishwarya Sharma « se passe » ? L’actrice réagit [WATCH VIDEO]

L’émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin voit Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma dans les premiers rôles. Alors qu’à l’écran, Neil Bhatt et Ayesha Singh sont un couple, hors écran, Aishwarya Sharma joue son amour réel. Les deux stars sont tombées amoureuses l’une de l’autre sur les plateaux de tournage de l’émission et maintenant elles sont heureusement mariées. Le mariage de Neil Bhatt et Aishwarya Sharma était un grand événement et leurs photos étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que leur vie amoureuse se passe ou quoi? Lisez la suite pour savoir.

Les détails de la vie amoureuse de Neil Bhatt et Aishwarya Sharma

Aishwarya Sharma, qui est assez active sur les réseaux sociaux, a récemment créé une bobine avec Vihan Verma qui essaie le rôle de Mohit Chavan dans la série. La bobine les avait tous les deux en train de répondre « Question pour un frère ou une sœur ». De qui est un meilleur cuisinier à qui pleure le plus, ils ont tout répondu. L’une des questions était « À qui appartient la vie amoureuse ». Sans arrière-pensée, Vihan a souligné Aishwarya Sharma. Même elle se le fit remarquer et rougit un peu. En ce qui concerne la cuisine, ils ont tous les deux souligné Aishwarya Sharma. Lorsqu’on leur a demandé qui est le plus dramatique, tous deux ont souligné un Vihan.

Découvrez la vidéo d’Aishwarya Sharma ci-dessous :

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma profitent pleinement de leur vie conjugale et leurs publications sur les réseaux sociaux en sont la preuve. Même si les stars se font brutalement troller en ligne pour leurs personnages dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, leur vie conjugale n’est pas beaucoup affectée. Eh bien, c’est le signe d’un couple fort.

Actuellement, l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est que Neil alias Virat est marié à Aishwarya alias Pakhi. Cependant, son ex-femme Ayesha alias Sai a enregistré une rentrée dans leur vie. Comment la dynamique va-t-elle changer, c’est quelque chose qui doit être connu.