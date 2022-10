Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Des rumeurs selon lesquelles Rrahul Sudhir entrerait dans la vedette d’Ayesha Singh-Neil Bhatt font surface au milieu des flaks en cours ; les fans réagissent [View tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin conserve sa deuxième place sur le graphique TRP. Récemment, Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma L’émission télévisée vedette a pris une tournure importante avec Pakhi demandant à Sai de traiter Vinayak. En revanche, Virat et les Chavans sont assez en colère contre cette décision de Pakhi. Les fans sont mécontents car les créateurs ont présenté de nombreuses difficultés dans la vie de Sai tandis que Pakhi et Virat se lient dans la série. Et maintenant, au milieu de tout cela, il y a un buzz qui Rrahul Sudhir de Ishq Meiin Marjawan renommée, entrant dans le spectacle.

Est-ce que Rrahul Sudhir entre dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ?

Eh bien, il y a eu ce buzz autour de la renommée de Twisted et Ishq Meiin Marjawan 2, Rrahul Sudhir entre dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Il y a également eu un buzz sauvage que Rrahul Sudhir sera le nouveau rôle principal masculin face à Sai d’Ayesha Singh. Il a été observé sur les réseaux sociaux que les fans ont demandé un nouveau rôle masculin pour Ayesha Singh après avoir vu Virat (Neil Bhatt) et sa jalousie, sa colère et son comportement envers Sai. Le peu de Rrahul Sudhir entrant dans la série semble être une rumeur sauvage et rien de plus.

Les internautes réagissent à l’entrée de Rrahul Sudhir dans GHKPM

Rrahul Sudhir est un nom populaire. Son passage en tant que Vansh dans Helly Shah avec Ishq Meiin Majawan a été largement apprécié par les fans. Rrahul Sudhir n’a été vu dans aucune émission depuis qu’Ishq Meiin Marjawan a cessé d’émettre. Il semble qu’une fausse poignée ait répandu ces rumeurs et que les fans aient réagi à la même chose. Plus tôt, il y avait eu des rapports selon lesquels Mohsin Khan était également entré dans la série. Voici ce qu’ils ont tweeté à propos de Rrahul rejoignant Ayesha Singh, l’émission télévisée vedette de Neil Bhatt.

Est-ce que rrahul sudhir rejoint vraiment #ghumhaikisikeypyaarmeiin en face de Sai ?!! S’il vous plaît, amenez-le, ils vont être si beaux ensemble !! ?. ?Ko sai se itna dur rakho jaise pagal kutta Pani se rehta hai. bluengrylife (@bluengrylife) 3 octobre 2022

Je sais que c’est faux mais je suis vraiment excité pour vansh aka Rahul sudhir #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin parissa malik (@Iqrasajid2) 3 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ??Badey kamaal k jhoot bolta h Pehle Rahul sudhir ab Mohsin…???.. Ghum k bhatt maaliko ka kya hoga ??. Ye fake news salut nalley ki maalkin ko maar degi ??? Kitney jhoot bolega ghum bhikari PH ki aukaat nahi. Badey acteur ko payer karne ki ??? https://t.co/zVGjU0otl5 tweety (@tweetyktweet) 2 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin C’est un faux compte Ye anupama mein Zain ou naagin6 mein Parth ki entrée karwa raha tha ou ab Ghum mein Rahul ki entrée karwa di? Kisi ou show k liye bolta to koi Maan leta bt isne Ghum k lekar bola ou jhoot pakda gaya ?kyunki ye fd PH ka sach janti h? https://t.co/TOm6YCJ5a2 tweety (@tweetyktweet) 2 octobre 2022

Peut-être que l’obtention d’un nouveau ML agira comme un signal d’alarme pour : continuer à vous améliorer, ne jamais vous relâcher, toujours donner le meilleur de vous-même ou être passionné par votre travail. Au moins l’histoire deviendra intéressante et pourra peut-être voir la romance S, qui est nulle maintenant. OBTENEZ UN NOUVEAU ML POUR SAI#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/PKcTeHkk84 AK_creates (@Djoshi_art) 3 octobre 2022

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai recevoir un appel de Savi en détresse. Sai atteindra Chavan Nivas et verra Savi et Vinayak célébrer l’anniversaire de mariage de Virat et Pakhi.