Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin couple Neil Bhatt et Aishwarya Sharma peignent la ville en rouge avec leurs photos oh-so-HOT

Urfi Javé est devenue célèbre avec son entrée dans Bigg Boss OTT. Bien que son séjour à l’intérieur de la maison ait été assez court, elle a fait la une des journaux avec son sens de l’habillement. Elle a été assez énervée en matière de style, même si elle a souvent été trollée pour ses vêtements. En fait, des poursuites ont également été enregistrées contre elle pour ses vêtements. Selon les informations, la présidente de l’État de Mahila Morcha du BJP dans le Maharashtra, Chitra Wagh, a également accusé Urfi Javed de “se livrer à la nudité”. Maintenant, une vidéo d’Urfi est devenue virale dans laquelle elle révèle la raison pour laquelle elle ne porte pas de vêtements.

Entertainment News : Urfi Javed est « allergique » aux vêtements

Dans la vidéo, Urfi Javed montre les furoncles sur ses cuisses et ses jambes. Elle a déclaré qu’elle avait des furoncles lorsqu’elle portait des vêtements en laine. Elle dit que ‘Maintenant, vous savez que je ne peux pas porter de vêtements complets, c’est pourquoi vous me verrez souvent en vêtements courts et en moins grand nombre. C’est un problème sérieux car vous pouvez voir que la réaction s’est propagée sur mes jambes et mes mains. Elle ajoute en outre que “isliye main itna nangi rehti hoon”.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed ci-dessous :

Récemment, Urfi Javed a partagé des photos et des vidéos alors qu’elle était vêtue d’un ensemble de bikini noir. On peut la voir menottée sur les photos.

Découvrez le dernier message d’Urfi Javed ci-dessous:

Urfi Javed a également eu des ennuis juridiques lors de sa récente visite à Dubaï. Selon les rapports, Urfi Javed a été détenu à Dubaï pour avoir porté des vêtements révélateurs dans un lieu public. Cependant, plus tard, elle a précisé que la police était arrivée sur les lieux du tournage non pas à cause de ses vêtements, mais en raison du moment du tournage.