Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin complète 2 ans; Les fans d’Ayesha Singh célèbrent le voyage de leur personnage préféré Sai Joshi

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des plus grandes émissions de télévision en ce moment. Il domine les palmarès TRP et le cœur du public. Sai, Virat et Pakhi font désormais partie de la vie de chacun, et les performances d’Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont reçu tous les éloges. Aujourd’hui, le spectacle termine deux ans de sa sortie. Le 5 octobre 2020, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin avait commencé à être diffusé sur Star Plus, et depuis lors, il a reçu tout l’amour du public.

Des rebondissements aux pistes qui ne plaisent pas au public en passant par la chimie entre les acteurs, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait la une des journaux de l’actualité du divertissement pour de nombreuses raisons. Aujourd’hui, alors que le spectacle s’achève sur deux ans, les fans d’Ayesha Singh célèbrent le voyage de leur Sai Joshi préféré. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Nous sommes tous tombés amoureux de #SaiJoshi à cause de votre dévouement et de votre travail acharné – notre étoile brillante Ayesha 2 ANS D’AYESHA AS SAI#AyeshaSingh#GhumHaiKisikePyaarMeiin pic.twitter.com/vLd3hssF70 Naina_H (@NH_hope13) 5 octobre 2022

Félicitations ayesha a terminé deux ans ayesha en tant que saijoshi 2 ANS AYESHA COMME SAIJOSHI #ghumHaiKisiKePyaarMeiin #AyeshaSingh pic.twitter.com/JNUyFcTD3v sairatxneilsha 2 SAAL SAIRAT SANG 2 ANS AYESHA (@sairatxneilsha) 5 octobre 2022

“Principal chahti hoon yeh personnage ghar ghar tak pahuche” Et elle l’a fait !!! Ma mère dit “Sai ka show chala de” Un fan fier ? 2 ANS D’AYESHA AS SAI#AyeshaSingh pic.twitter.com/WSfgYHJjUG Ayesha.ladylove_ (@sairatxlove) 5 octobre 2022

La personne la plus désintéressée et la plus inspirante qui défende toujours le droit !#ayeshasingh 2 ANS D’AYESHA AS SAI pic.twitter.com/tqzAG1w2dp Reems (@ayeshaxreems) 5 octobre 2022

En parlant de la piste actuelle, Sai s’est à nouveau connectée avec la famille Chavan, mais cette fois, elle reste professionnelle. Elle a décidé de ne rester en contact avec Virat et Pakhi que pour le bien du traitement de Vinayak. Mais, bien sûr, le passé la hante et nous pouvons voir beaucoup de drames dans la série.

La performance d’Ayesha Singh dans les épisodes récents est appréciée de tous. Ses fans ont hâte de savoir ce qui les attend dans les prochains épisodes.