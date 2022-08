Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin CHOQUANTS rebondissements à venir : Sai enlève l’enfant de Pakhi ; ce dernier tente de se suicider

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, le créateur a finalement mis fin à la piste de la maternité de substitution après avoir été massivement trollé pour son scénario et son intrigue. Les internautes ont vu comment Sai s’occupe de Pakhi après l’accouchement de son bébé. D’autre part, Pakhi montre une attitude envers Sai et ce dernier comprend la situation. Les fans de la série assisteront à une tournure à haute tension qui les laissera accrochés à l’intrigue.

Sai va enlever le bébé de Pakhi

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai lui enlèvera l’enfant de Pakhi. Pakhi ne pourra pas tolérer cela et tentera de se suicider en s’accrochant au ventilateur. Pendant ce temps, Virat arrivera au bon moment et sauvera Pakhi. D’un autre côté, toute la famille Chavan sera en colère contre Sai après avoir vu le terrible état de Pakhi. Bhavani décidera que Pakhi s’occupera de son enfant. Sai devient sérieux en entendant cela. Virat soutiendra Bhavani et Pakhi. Sai comprendra que Pakhi a joué un tour pour récupérer Vinayak. Pakhi cherchera de l’aide.

Regardez la promo –

Sai va appeler la police

Bientôt, Sai appellera les flics et accusera Pakhi d’avoir donné naissance de force à l’enfant de Virat. Sai révélera même que Pakhi l’a trompée et les flics l’arrêteront. Virat se fâchera contre Sai. Bientôt, Sai décidera de quitter la maison Chavan. Que va-t-il se passer ensuite?