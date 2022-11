Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin CHOQUANTS prochains rebondissements : Sai-Savi entrera dans la maison de Chavan ; Virat-Pakhi pour se battre

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat apprend que Savi est sa fille et celle de Sai. Il décide de garder Savi chez Chavan. Virat décide d’adopter Savi comme sa fille. Savi est heureux d’écouter la décision de Virat. Virat et Sai obtiennent une photo cliqué avec Savi en tant que famille. Pakhi les voit ensemble et perd la tête.

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat fera bientôt une grande annonce devant les membres de la famille. Il décide d’emmener Savi chez lui. Bhavani s’oppose à sa décision et proteste contre elle. Pakhi est d’accord avec la décision de Virat. Virat oublie Pakhi et Vinayak devant Savi. Pour cette raison, Pakhi perd son calme et retrouve son ancienne forme. Virat essaiera de parler à Pakhi. Virat va alors l’insulter et elle apprend qu’il ne considère personne devant Savi.

Regardez la promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin –

En revanche, Virat ira contre tout le monde pour ramener sa fille Savi à la maison. Les membres de la famille organiseront une cérémonie de pendaison de crémaillère pour Savi. Sai entrera également dans la maison. Que va-t-il se passer ensuite?