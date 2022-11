Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ce BTS de la scène de confrontation d’Ayesha Singh-Neil Bhatt impressionnera les fans et les fera louer leur dévouement [Watch Video]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il a dominé les charts TRP pour la deuxième fois et à égalité avec Anupama mettant en vedette Rupali Ganguly et Gaurav Khanna. Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Virat apprendre que Savi est sa fille de Jagtap. Il jure d’enlever Savi à Sai. Et arrache Savi des bras de Sai et la ramène au Chavan Nivas.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin SaiRat scène de confrontation

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Virat (Neil Bhatt) enlever Savi à Sai. Ce dernier est médusé. Elle suit Virat et lui demande de lui rendre sa fille. Virat interroge à nouveau Sai sur le père de Savi. Sai (Ayesha Singh) refuse de lui répondre mais finalement, Sai révèle que Virat est son père. Sai et Virat ont une guerre de mots à propos de Sai qui éloigne Savi de lui. Sai interroge Virat sur son mariage avec Pakhi. La scène de confrontation était une grande tendance en ligne.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : BTS de la scène de Sai et Virat

L’un des membres de l’équipage de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sandeep Kumar a partagé un BTS de la dernière scène de confrontation entre Sai et Virat. Il montre comment Ayesha et Neil ont tourné pour la scène aux côtés d’Aria Sakariya alias Savi. Sandeep a félicité le réalisateur et son équipe pour leur excellent travail. Cela vous fera louer les efforts de tous ceux qui travaillent sur le spectacle. Regardez la vidéo ici:

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Pyaar Meiin, nous verrons Virat faire arrêter Sai alors qu’elle tente d’entrer dans Chavan Nivas et d’emmener Savi. Pakhi et le reste des Chavans sont choqués d’apprendre que Savi est la fille de Virat et Sai. Dans le prochain épisode, nous verrons Savi prendre conscience et demander Sai. Virat et Vinayak n’ont pas de réponses. Ailleurs en prison, Sai jure de ne pas laisser Virat s’approcher de Savi.