Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. Depuis quelques semaines maintenant, Neil BhattAyesha Singh et Harshad Arora L’émission vedette a connu une légère baisse des TRP. Aishwarya Sharma a quitté la série il y a quelques semaines. Et maintenant, le reste du casting va bientôt signer également. On dit que le spectacle fera un bond en avant, après quoi un nouveau casting sera introduit. Eh bien, il est sous-entendu que Harshad Arora alias le Dr Satya quittera Sai car elle est amoureuse de Virat. Satya et Sai ne sont pas satisfaits de la même chose.

La tendance des fans de Sai et Satya Saiya méritait mieux

Eh bien, certains des rebondissements de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin n’ont pas bien plu à certaines sections des fans. Ils ont estimé que cela avait ruiné le personnage de Virat (Neil Bhatt) et donc SaiRat en tant que jodi. Certains ont même demandé un nouveau rôle masculin. Au bout d’un moment, Harshad Arora est entré dans la série et les fans ont commencé à expédier Sai et Satya ensemble. Harshad et Ayesha Singh ont commencé à faire les gros titres dans les nouvelles du divertissement pour leur lien affable à l’écran et hors écran dans l’émission. Et il y a quelques semaines à peine, Sai et Satya se sont également mariés. Sai et Satya font semblant d’être mari et femme. Mais quelque part, les fans souhaitent vraiment qu’ils finissent ensemble.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai et Satya passent du temps ensemble ; les fans sont mécontents

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Sai revenir et s’enquérir de Satya. Les Adhikaris claquent Sai mais Satya prend position pour elle. Sai et Satya se réconcilient alors que ce dernier semble en colère contre Sai. Ils se lient également tous les deux autour de la nourriture alors que Sai aide Satya à cuisiner le plat préféré d’Amba. Plus tard, Sai aide Satya alors que Savi met des pinces sur ses cheveux tout en jouant. Nous savons tous que Satya tombe lentement amoureux de Sai. Mais dans les prochains épisodes, Savi demandera à Sai de retrouver Virat car ils s’aiment tous les deux. Sai et Virat sont le couple original de la série. Et cela a bouleversé les fans. Vérifiez les tweets :

Pendant ce temps, Ayesha Singh a confirmé la sortie et a rejeté les rumeurs d’augmentation rejetée ou de refus du casting vedette de vieillir à l’écran. Il y a quelques jours, Harshad Arora a posté une vidéo disant adieu à l’émission.