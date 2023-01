Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST : Virat veut passer à autre chose avec Sai, Savi et Vinu ; les internautes critiquent la promo en la qualifiant de “clownerie” [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma a montré un tournant incroyablement dramatique dans le spectacle. Sai Joshi a appris que Virât savait la vérité sur Vinayak étant Vinu. Elle a claqué Virat puis lui a donné un ultimatum. Se lui demande d’informer Pakhi de toute la vérité après quoi elle emportera son fils. Cependant, Pakhi a emmené Vinu. Sai est furieux et blâme Virat. Sai va ensuite franchir une étape drastique. Mais il y a une autre tournure intéressante dans le pipeline.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat réalise son amour pour Sai

Une nouvelle promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a été mise en ligne. Il devient viral en ligne maintenant. Entertainment News a été plein de mises à jour sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Dans la promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on verra une femme s’enfuir. Virat appelle Pakhi et lui demande d’arrêter. Il voit alors Vinayak courir également, puis il voit également Savi courir vers elle également. Les deux enfants lui tiennent la main et s’enfuient également. Virat les arrête alors et est choqué de voir Sai être celui qui court.

Nous voyons plus tard Ayesha Singh alias Sai exprimer son bonheur en voyant Virat (Neil Bhatt). Elle lui demande de les rejoindre et de commencer un nouveau voyage ensemble. Virat lui tient à nouveau la main, se sentant heureux. Mais ce n’est qu’un rêve de Virat. Il se réveille avec un sourire sur son visage et prend le nom de Sai. Pakhi regarde Virat.

Regardez la vidéo promotionnelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont mécontents de la promo

Les fans ne sont pas satisfaits de ce qui se passe dans la série. Les fans d’Ayesha Singh sont mécontents que Pakhi et Virat aient vécu la vie que les fans voulaient voir entre SaiRat. Ils appellent ça du clown. Les fans sont mécontents de la promo et ont critiqué les fabricants. Découvrez les tweets ici :

Dans une autre promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai claquer les Chavans avec l’affaire de la garde à vue. Elle est déterminée à emmener Vinayak. D’un autre côté, nous verrons Bhavani Kaku essayer de faire changer d’avis Sai.