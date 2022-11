Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST: Virat traînera Sai devant le tribunal pour la garde de Savi, Ashwini changera d’avis?

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a glissé à la deuxième place sur les cartes TRP. L’émission diffuse actuellement un drame à très haute tension. Le tournant dans la vie de Sai et Virat a tout changé. Après que Sai ait soigné Vinayak, elle retourna à Kankauli. Cependant, Virat a appris que Savi était sa fille de Jagtap. Virat fulminait de colère et a commencé à haïr encore plus Savi après avoir appris qu’elle avait éloigné sa fille de lui pendant si longtemps. Et le drame va juste devenir plus méchant, semble-t-il.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat va traîner Sai devant le tribunal pour la garde de Savi

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma font souvent la une des journaux dans Entertainment News pour diverses raisons. C’est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. En parlant des rebondissements à venir dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai appeler DCP et révéler toute la situation de la façon dont Virat a emmené Sai et l’a mise en prison. Virat va déposer une FIR contre Savi. Lorsque le DCP appellera Virat et Savi pour parler, ils se lanceront à nouveau dans une autre dispute. Virat va encore le perdre. Il menacera de voir Sai au tribunal. Il combattra Sai pour la garde de Savi.

A lire aussi : Liste TRP : Anupamaa, règle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ; Bigg Boss 16 ne parvient pas à figurer dans les meilleurs spectacles

Vérifiez la promo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Savi va-t-il commencer à détester Virat ?

Eh bien, Virat fait de son mieux pour éloigner Savi de Sai. Il a dit qu’il ferait oublier Savi à Savi. Cependant, Savi aspire à sa mère. Bientôt Sai tombera malade car elle serait loin de sa mère. Maintenant, nous nous demandons comment la bataille pour la garde affectera Savi. Selon le buzz, voyant comment Virat fait souffrir Sai, elle commencera à détester Virat.

Lisez aussi: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin GRAND TWIST: Sai s’évade de prison sous la menace d’une arme, Pakhi s’inquiète de l’inquiétude de Virat pour Savi

De plus, selon les rapports, Ashwini changera d’avis. Oui, tu l’as bien lu. Ashwini en apprenant que Savi est Virat et la fille de Sai se sentira mal pour ce dernier. En voyant son état sans son enfant, elle changera d’avis. Le rapport indique qu’Ashwini ramènera Sai à Chavan Niwas.

Voyons ce qui se passe dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.