Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST: Sai s’évade de prison sous la menace d’une arme, Pakhi s’inquiète de l’inquiétude de Virat pour Savi

Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin traverse des rebondissements intéressants dans chaque épisode et les téléspectateurs adorent le drame. Nous avons vu comment Virat a pris une position ferme pour Sai après que Kaku ait assassiné son personnage dans la famille Chavan et il a dit que si Sai disait que Savi est leur fille, c’est définitif car elle ne mentira jamais surtout sur l’identification de sa fille, et maintenant, dans la dernière tournure à venir que nous voyons, c’est que Sai parvient à s’échapper de la prison sous la menace d’une arme car elle est extrêmement imprudente et veut rencontrer sa fille Savi qui est dans la famille Chavan avec Virat et Pakhi qui n’était pas sûr de tout et tout est vu s’inquiéter de l’inquiétude de Virat pour Savi.

Lorsque Virat a pris position pour Sai devant toute la famille Chavan; les fans l’ont félicité et ont dit qu’après le saut pour la première fois, il parlait quelque chose de gentil.

Après le saut pehli baar isne kuch acha kaha aur kiya. Sunke acha laga. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/CsA2zKpraa Siya (@siyavt06) 9 novembre 2022

Savi ka sweekar karne se Pakhi aur parivaar ne kiya inkaar#GhumHaKisikeyPyaarMeiin #NeilBhatt #AyeshaSingh pic.twitter.com/med3AAQHWf Première Inde Télé (@firstindiatelly) 9 novembre 2022

Même moi je le souhaite aussi. Mais en réalité, c’est toujours dans le top 3 chaque semaine. Alors pourquoi les makers et la chaîne devraient-ils fermer ça ? Chaque émission qui donnait un faible taux de trp a été fermée brusquement. Mais cette émission toxique continue. #GhumHaKisikeyPyaarMeiin https://t.co/sGKU7FQp1O Nivedita (@i_Nivedita) 10 novembre 2022

Savi est en larmes car sa mère Sai lui manque terriblement et demande à Virat pourquoi ne l’a-t-elle pas encore appelée ou même pas venue la rencontrer. Cette révélation de la vérité liera-t-elle l’accord entre Virat et Sai que Savi est leur fille ? La réunion de Sairam aura-t-elle jamais lieu?