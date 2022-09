Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST: Sai et Virat se rencontrent ENFIN mais les internautes deviennent fous sur “9 ans de saut” [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va prendre une tournure intéressante dans les prochains épisodes maintenant! Neil Bhatt, Aïcha Singh et Aishwarya Sharma L’émission télévisée starrer a fait un bond il y a quelques jours et l’histoire post-saut a vu des rebondissements intéressants se produire. Et maintenant, préparez-vous pour le truc que vous attendez tous depuis longtemps, les expéditeurs de SaiRat. Saï (Ayesha Singh) et Virât (Neil Bhatt) se retrouvent enfin face à face. Oui, tu l’as bien lu. Les créateurs ont lancé une nouvelle promo sur la chaîne et SaïRatLa première rencontre après le saut est assez spectaculaire. Cependant, les internautes sont confus avec les années bissextiles qui ont été révélées dans la promo.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: SaiRat à rencontrer

Selon la nouvelle version promotionnelle sur le compte Instagram officiel de la chaîne, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin verra Sai et Virat (Neil Bhatt) se rencontrer par hasard. Après 9 ans, enfin, Sai et Virat vont s’affronter. Alors que Virat présumait que Sai était morte, ce dernier était amer envers Virat de ne pas l’avoir trouvée. Sai est la mère de Savi et vit maintenant toute seule. Elle n’a rien révélé à propos de Virat à Savi qui ne cesse de la harceler. Et maintenant, Sai (Ayesha Singh) et Virat seront enfin face à face.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : la confrontation dramatique de SaiRat

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Vinayak et Virat venir à Kankauli pour le traitement de Vinayak. Sai est le médecin de Vinayak. Savi a déjà rencontré Virat mais il n’a pas encore rencontré Sai. Lors d’un événement, Savi sera heureuse de voir Virat et elle courra vers lui, l’embrassera et dansera avec lui. Et Vinayak va danser avec Sai. La pluie commence à tomber et Virat demande à Savi de se mettre à l’abri mais elle s’enfuit vers Sai et Vinayak. C’est alors que les deux se voient et restent choqués. La chaîne semble avoir supprimé la promo. Découvrez la nouvelle promo ici :

Alors @StarPlus vous venez d’invalider le mariage sai Virat. En montrant un saut de 9 ans, cela signifie que Virat pakhi est légalement marié et que le mariage sai virat est illégal. Très beau. #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/dew0Hk3gZo Siya (@siyavt6) 6 septembre 2022

Les internautes confus à propos du saut de 9 ans

Il a été rapporté que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait un bond de 5 ans. Cependant, les nouvelles fonctionnalités promotionnelles que Sai et Virat se rencontreront après 9 ans. Les internautes sont confus à propos de la même chose. De plus, certains pensent qu’Aria Sakaria, qui joue Savi, n’a pas l’air d’avoir 8 ans. Ils se demandent quel est son âge dans la série. Découvrez les réactions Twitter ici:

9 ans de saut ??? Qu’est-ce que cela signifie .. quelle est la différence entre 7, 8 ou 9 ?? #ghumhaikisikeypyaarmeiin deja yasser (@DejaYasser) 6 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin 5, 6, 7, 8, ab 9 Kal ake 10 ek din mein 1 saal ho raha hain ghum mein Miska Hasan (@HasanMiska) 6 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin @sidd_vankar @neil_bhatt 50 ans Virat toujours instable dans la vie. Deux mariages anciens et un père de deux enfants, toujours totalement gum émotionnellement, mentalement, physiquement. La vie entière a glissé de ses mains. Na vo ghar ka rha na ghat ka Koi thikana salut nahi hai https://t.co/9B2O3LOYnK Bina (@Bina0711) 6 septembre 2022

Arey woh sab chodo Mubarak ho Virat 50 ans ka ho gaya, budao kiske pyaar mein ghum hai ???…..calcul 36 ans d’anniversaire de Ninash + 4 ans de diplôme Sai + 1 an de maternité de substitution + 9 ans de saut = Virat maintenant 50 ans ???? Mera nahi @starpkus ka calcul ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/VqlKPY0Sk8 HumanDoll (@HumanDoll14) 6 septembre 2022

Savi a simplement l’air d’avoir 4 ans, elle bégaie toujours et ils lui montrent exactement le double de son âge, c’est-à-dire 8 ans. Matlab VP ko ek karne ke liy, dono ka mariage légal dikhane ke liy kuch bhi kar rahe surrogacy track se time se hi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SSingh (@SSingh808717) 6 septembre 2022

Savi ressemble à une fille de 5 ans !! Alors comment ça se passe 9 ans ???@sidd_vankar tu mérite mon chappal ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/j09Yh4IT2U Milli (@Mili87652289) 6 septembre 2022

J’envoie des médicaments pour devar bhabhi VIRAKHI SAMBHOG, viru ne soyez pas timide, ça va 50 ans, vous en aurez besoin …. tout le meilleur ????#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/XiNucM9aRl HumanDoll (@HumanDoll14) 6 septembre 2022

Savi kha sa 8 saal ki lgti h ?.. Et le mariage churakhi est légal ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/IOunT7J5Qw ?????? (@Pragya07807099) 6 septembre 2022

9 ans leap toh savi ka age kya hoga#GhumHaiKisikeyPyaarMeiinhttps://t.co/QCddsGTYBd Binta (@bintaaaaaaaaa) 6 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Star plus a supprimé la promo. pic.twitter.com/46CvyxXFy9 deja yasser (@DejaYasser) 6 septembre 2022

??? dhoom tana na na hogaya inka ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Ridhee782 (@SSRF_SSRian) 6 septembre 2022

Pendant ce temps, récemment, les fans avaient fustigé les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin pour le précap trompeur. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment terminé 600 épisodes.