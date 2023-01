Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST: Pakhi saute du bâtiment alors que Sai demande la garde de Vinu; va-t-elle mourir ou est-ce un rêve ? [Watch Video]

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’émission a pris une place dans le TOP 2 chaque semaine. Et il a également été placé en deuxième position cette semaine. Dernièrement, nous avons regardé un drame majeur se produire dans la série. Donc, ce qui s’est passé, c’est que Pakhi a eu mal au ventre après avoir appris que Vinu et Savi avaient été kidnappés par Pratap. Sai et Virat ont essayé de sauver Vinu et Savi. Et maintenant, une nouvelle tournure va avoir lieu à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat annonce que Vinu est Vinayak

Entertainment News bourdonne avec le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Sai (Ayesha Singh) aide Pakhi (Aishwarya Sharma) lorsqu’elle sombre dans un traumatisme et que cela affecte ses points de suture. Sa situation devient critique et Sai effectue une intervention chirurgicale et aide Pakhi. Cette dernière devient émue lorsqu’elle ne voit pas Vinayak et s’épanche devant Virat. Lorsque Virat se sent impuissant, Sai lui donne de la force.

Lorsque Bhavani Kaku réprimande Sai et lui reproche des ennuis à Chavan Niwas et la mort de Vinayak, Virat (Neil Bhatt) le perd et révèle que Vinayak est vivant. Sai alias Ayesha Singh devient émotif en écoutant la vérité. Elle demande à Virat où se trouve Vinayak.

Pakhi menace de se suicider

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai exiger que Vinayak lui revienne car c’est son droit. Pakhi, d’autre part, devient émue en apprenant que Vinu est le même Vinu auquel elle a donné naissance. Sai demande à Virat de faire le bon choix cette fois-ci. En écoutant cela, Pakhi menace de se suicider. Dans le précap de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi sauter par la fenêtre. Virat la voit par terre avec du sang qui coule.

Regardez la promo du prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Pakhi va-t-elle vraiment se suicider ? Ou est-ce un rêve de Virat ? Virat révélera-t-il vraiment à Sai que Vinayak est le vrai Vinu ? Tout sera révélé en temps utile.