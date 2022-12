Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin BIG TWIST À VENIR : Virat pour apprendre la vérité de Vinayak ; la tragédie s’abat sur Pakhi

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va voir un autre drame majeur se dérouler. L’émission s’est bien comportée dans les charts TRP. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a eu beaucoup de rebondissements intéressants dans la série et les créateurs vont pimenter le drame dans la semaine à venir. La promo de la même chose a été abandonnée et elle est aussi intéressante qu’elle en a l’air. Les fans de SaiRat attendront certainement avec impatience le grand rebondissement.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin grosse torsion

La chaîne a publié la nouvelle promo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sur la poignée Instagram il y a quelques minutes. Et ça devient viral dans Entertainment News en ce moment. Cela commence par un gendarme donnant à Virat des dossiers qui s’amoncelaient sur l’étagère. Pour les non-initiés, Virat a décidé de se pencher sur l’affaire de l’accident de bus il y a des années, après quoi il a pensé que Sai et Vinu étaient morts. Virat a rencontré Niyati et son mari Swapnil qui ont également été impliqués dans l’accident. D’eux, Virat (Neil Bhatt) a appris l’existence d’un bébé et d’une mère et Virat pense qu’il s’agit de Vinu et Sai (Ayesha Singh).

Virat apprendra la vérité sur Vinayak alors que la tragédie frappe Pakhi

Après avoir mis la main sur les dossiers, Virat établit des liens et apprend que l’enfant est en vie. Il conclut que Vinayak est Sai et son enfant. Cependant, peu de temps après, il reçoit un appel du médecin de Pakhi qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Elle lui dit que Pakhi ne peut jamais concevoir. Il semble que l’accident l’ait gravement blessée. Au même moment, Sai vient et interroge Virat sur les dossiers de l’hôpital et l’identité de Vinayak.

Découvrez la vidéo promotionnelle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Que penses tu qu’il va advenir par la suite? Virat dira-t-il à Sai toute la vérité ? Ou Virat cachera-t-il la vérité à Sai ? Cela va sûrement énerver tous les fans de la série.