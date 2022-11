Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Bhavani prévoit un test ADN secret pour Savi ; Les fans d’Ayesha Singh exhortent les créateurs à ramener le féroce Sai

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat veut garder Savi avec lui à la maison Chavan. Sai essaie de lui faire comprendre que Savi ne peut pas connaître la vérité soudainement. Elle essaie de prendre ses distances avec Virat. Sai dit à Virat qu’il peut rencontrer Savi quand il le veut et les deux se promettent l’un l’autre. Pakhi les voit ensemble et se met en colère. Elle sent que Virat ignore Vinayak à cause de Savi.

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ashwini appelle Sai et lui dit qu’elle veut rencontrer Savi. D’un autre côté, Bhavani se fâche contre Ashwini. Toute la famille Chavan se prépare à l’arrivée de Savi. Bhavani a un plan diabolique dans son esprit et prévoit secrètement de faire faire le test ADN de Savi. Bhavani prévoit de révéler la vérité de Savi devant tout le monde.

Regardez la promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin –

Pendant ce temps, Pakhi perdra son calme à Sai alors qu’elle entrera à nouveau dans la maison Chavan. Virat sera choqué de voir la réaction de Pakhi. Virat est ravi de rencontrer sa fille Savi. Que va-t-il se passer ensuite?

Voici comment les internautes ont réagi au complot –

Félicitations Ghum pour Spot n°1 ?? Tout le mérite revient à Sai Joshi alias Ayesha ?? Elle est le personnage principal derrière l’histoire Le scénario est puissant en ce moment, il vous emmène dans le monde réel de la vie de mère célibataire ?#saijoshi #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/M4xeVgtEiN $unny Kumar (@SunnyKumarWWE) 18 novembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin#AYESHASINGH AYESHA SOUL DE GHKKPM FÉLICITATIONS 2 TRP RUNNERS 4 faisant de ce spectacle toxique n ° 1? La reine Ayesha Singh alias le Dr SaiJoshi & la princesse Savi & le prince Vinu ??? avec le comique Japtap o ouais ce mari inutile père DCP OFFICIER Virat? pic.twitter.com/SElU9cy0E2 Vani Naicker (@VaniNaicker1) 17 novembre 2022