Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beautés Ayesha Singh, Aishwarya Sharma, Palak Tiwari et d’autres célébrités qui ont impressionné tout le monde sur Instagram cette semaine

Ah, c’est le bon vieux dimanche aujourd’hui ! Le jour où nous vous proposons des publications Instagram incontournables de célébrités de la télévision populaires à rattraper. Nous savons que vous aimez parcourir Instagram et vous tenir au courant des nouvelles tendances et voir des publications intéressantes de vos stars préférées. Donc, c’est ce que c’est. Nous avons beaucoup de célébrités populaires sur notre liste d’Instagrameurs TV cette semaine, dès Ayesha Singh, Aishwarya Sharma, Palak Tiwari, Mouni Roy, Bigg Boss 16 notoriété Tina Dattaenceintes Gauahar Khan et d’autres sont sur la liste. Rencontrons les Instagrammers

Gauahar Khan

La future maman Gauahar Khan a partagé des séances photo en ligne. La gagnante de Bigg Boss 7 portait une tenue rose oignon et était extrêmement jolie. Découvrez ses deux articles ici :

Tina Datta

La candidate de Bigg Boss 16, Tina Datta, a partagé des bobines et des séances photo sur Instagram après son expulsion. L’une des bobines était de son tournage pour une séance photo avec la version féminine de Tarefan. Elle a l’air si jolie.

Regardez la vidéo loufoque de Hina Khan ici :

Hina Khan est une diva de la télévision populaire. Elle a été éloignée des feuilletons quotidiens et aussi d’Instagram pendant un certain temps. Cependant, il y a quelques jours, elle a partagé une vidéo amusante. Vérifiez le ici:

Debina Bonnerjee

L’actrice de télévision populaire Debina Bonnerjee, qui a accueilli deux petites filles l’année dernière, a présenté sa plus jeune Divisha à tout le monde. Découvrez les photos de Guru Randhawa, Debina, Lianna et Divisha ici :

Kratika Sengar

L’actrice de Kasam Tere Pyar Ki a accueilli une petite fille l’année dernière. Devika, elle s’appelle. Kratika Sengar nous a également présenté sa fille nouveau-née qui est la prunelle des yeux de son grand-père. Découvrez sa photo ici:

Aishwarya Sharma

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma et l’acteur Neil Bhatthhoped sur la tendance Tum Tum reel. Ils avaient l’air tellement incroyables ensemble.

Regardez la vidéo Tum Tum reel d’Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ici :

Aïcha Singh

L’actrice de télévision populaire Ayesha Singh a fait une vidéo d’elle-même avec Bhavani Kaku joué par Kishori Shahane. Les deux ont ramené la vieille chanson Pyar Karke.

Regardez la vidéo d’Ayesha Singh et Kishori Shahane ici :

Nia Sharma

Nia Sharma est une icône du fitness. Elle a partagé beaucoup de vidéos et de messages d’entraînement intéressants. Nia a partagé une vidéo sur l’étirement de son dos. Vérifiez le ici:

Urvashi Dholakia

Urvashi Dholakia de la renommée de Naagin 6 devient de plus en plus chaude de jour en jour. Sa dernière séance photo dans laquelle elle a canalisé sa Marilyn Monroe intérieure. Découvrez les publications Instagram ici:

Palak Tiwari

La fille de Shweta Tiwari, Palak, a conquis les cœurs avec ses incroyables publications sur Instagram. Elle a partagé quelques photos en ligne sur la plage. Découvrez les photos ci-dessous:

Tejaswi Prakash

La beauté de Naagin 6, Tejasswi Prakash, a célébré l’anniversaire de sa victoire au Bigg Boss 15 avec un post torride. Découvrez ses photos ici :

Mouni Roy

Le dernier mais non le moindre est notre préféré Mouni Roy. L’actrice a partagé un look de sari avec l’une des chansons les plus populaires, Batiyan Bujhai. Elle a l’air si jolie. Regardez la vidéo ici :

C’est dans les Instagrammers TV cette semaine.