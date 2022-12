Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté Aishwarya Sharma les photos les plus loufoques et les plus belles

Bigg Boss 16: Ankit Gupta est enfin sorti de la série, et ce fut une agitation émotionnelle de voir Priyanka Chahar Choudhary pleurer inconsolablement, mais saviez-vous que l’acteur Udaariyan était très irrité par PCC la voyant pleurer. Ankit, qui est sorti de l’émission, a parlé à Krushna Abhishek et Kashmeera Shah et a expliqué comment Priyanka était devenue extrêmement émotive et vulnérable avec son expulsion. Mais honnêtement, il en était irrité parce qu’il ne pouvait pas voir quelqu’un pleurer devant lui, surtout ses proches.

Ankit a même crédité Priyanka pour son long séjour et a admis le fait qu’il ne pourrait pas survivre dans la série si Priyanka n’était pas là. Il a dit à Bigg Buzz que c’était juste à cause de Priyanka qu’il était resté si longtemps dans la série.

Même Anki même, même moi je suis irrité quand quelqu’un pleure devant moi aussi si la personne est mon être cher. C’est comme si je me sentais si impuissant et agité ? Pourquoi es-tu si proche mon amour. BB NOUS VOULONS LE RETOUR D’ANKIT #PryAnkit pic.twitter.com/U3kfWghrQ3 ?????? (@d_stellarqueen) 25 décembre 2022

Ankit à propos de son lien avec Priyanka Et son rougissement constant ce quelque chose de nouveau que nous voyons RT Si vous #PryAnkit Ensemble à nouveau ! BB NOUS VOULONS LE RETOUR D’ANKIT pic.twitter.com/OWooCiq6wT ~Yasha (@Egnima_Soul_) 25 décembre 2022

Ankit et Priyanka sont devenus l’un des couples les plus aimés avec leur passage sur Bigg Boss 16, le couple a été vu pour la première fois à Udaariyan ensemble. Priyanka a raison d’être extrêmement seule et les fans lui demandent de rester forte. Ankit pourrait même faire une réentrée dans la série car les fans vont de même. Ankit a été expulsé de la maison et ses fans appellent les créateurs d’être injustes et affirment qu’Ankit avait raison lorsqu’il a révélé que le public n’avait rien à voir avec l’expulsion. Salman Khan avait également fustigé Ankit pour ses affirmations.