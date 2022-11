Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh tue avec ses mouvements dans une nouvelle bobine ; les fans disent: “Jolie poupée” [Watch]

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh a publié une nouvelle bobine. La chanson est Yeh Ek Zindagi Kaafi Nahi Hai. C’est une vieille chanson mais cela ressemble à la nouvelle version de Monica, O My Darling, qui est sur Netflix. On peut voir Ayesha Singh vêtue d’un chemisier et d’une jupe noirs. Ses cheveux sont coiffés en vagues et elle porte un maquillage subtil. Les fans deviennent gaga de cette dose matinale de chaleur. Un fan a commenté : « Yeh ek zindagi kaafi nhi hain » pour baver sur toi », tandis que quelqu’un d’autre a écrit : « C’est toujours un régal de te regarder groover. » C’est en effet un changement par rapport au bruit habituel sur Sai Joshi sur Twitter. Les fans d’Ayesha Singh veulent un nouveau rôle masculin avec elle dans la série, ils en ont juste trop marre de Virat Chavan alias Neil Bhatt.