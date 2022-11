Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh s’est foulé la main ; des fans dévoués lui offrent ces choses pour un prompt rétablissement [View Photo]

Aïcha Singh a conquis le cœur de tous avec son rôle de Saï d’elle, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma spectacle à succès Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice s’est créé un nom familier avec ses talents d’actrice. Elle est adorée pour son rôle de Sai. Cependant, savez-vous que l’actrice s’est blessée à la main ? Une photo d’elle liée à la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’actrice peut être vue portant une écharpe de soutien. Les fans ne pouvaient pas voir sa douleur et ont commencé à prier pour son prompt rétablissement.

Ses fans l’ont fait se sentir spéciale en faisant don de quelques choses en son nom. Ils ont fait don d’un bouchon et d’une bouteille personnalisés à l’actrice. On ne sait pas comment l’actrice s’est blessée mais l’incident aurait eu lieu sur les plateaux de son émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. La courageuse actrice n’a pas cessé de travailler malgré sa blessure. Les fans prient continuellement pour que l’actrice se rétablisse bientôt. Dans le cliché qui est devenu viral, Ayesha a été vue en train de poser avec sa belle-mère à l’écran, Kishori Shahane.

Ici, découvrez ce qu’Ayesha Singh a reçu de ses fans.

Nazar lag gayi Hamari Ayesha ko kuch chudail connexion ki ?? Bon rétablissement Ayesha s’est fait une petite entorse au coude en tombant pendant le tournage..!! Rien à craindre #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/N17nQdv6Ez ? || g ? (@AyeshaSinghFC) 30 octobre 2022

Quelques-uns de ses fans lui ont également dit qu’ils l’aimaient et ont également prié pour qu’elle se rétablisse rapidement. Certains d’entre eux l’appelaient également leur reine préférée et montraient beaucoup d’amour et de respect envers elle. Plus tôt dans une interview avec ETimes, l’actrice avait révélé qu’elle avait toujours été ouverte sur le fait qu’elle allait bien jouer n’importe quel type de rôle sur l’écran de télévision. Elle est jeune mais elle n’a aucun problème à jouer le rôle d’une mère si le scénario l’exige. Elle n’a aucun problème avec la même chose. L’alchimie entre l’actrice et Neil Bhatt aka Virat a été adorée par ses fans.