Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh répond à un fan demandant de faire une bobine avec Neil Bhatt ; les internautes l’appellent sauvage [Watch]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est une émission de télévision TOP dans le pays avec Aïcha Singh et Neil Bhatt en tant que chef de file Sai Joshi et Virat Chavan. Aishwarya Sharma a récemment quitté la série. Elle y jouait Pakhi. Il y a environ deux mois, Harshad Arora est entré dans la série en tant que Dr Satya Adhikari et a apporté une nouvelle tournure à l’histoire. Depuis plusieurs mois maintenant, il y avait des rapports sur la guerre froide entre Ayesha et Aishwarya-Neil. Mais les allégations étaient sans fondement. Récemment, un fan a demandé à Ayesha Singh de faire un reel avec Neil Bhatt. Sa réponse devient virale en ligne.

Ayesha Singh réagit alors qu’un fan lui demande de faire une bobine avec Neil Bhatt

Ayesha Singh et Neil Bhatt en tant que Sai et Virat, c’est-à-dire que SaiRat a une énorme base de fans. Les deux mettraient le feu aux écrans avec leur chimie dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, mais les nouveaux rebondissements séparaient Virat et Sai. Récemment, Ayesha Singh a réalisé un live sur Instagram. Elle avait discuté avec ses fans et répondu à leurs questions. L’un des fans a demandé à Ayesha de faire une bobine avec Neil. On entend l’actrice dire: « Ce n’est pas possible, aur bataiye ».

Regardez la vidéo d’Ayesha Singh répondant à un fan lui demandant de faire une bobine avec Neil Bhatt ici :

Les internautes réagissent à la réponse d’Ayesha Singh à la question des fans

Eh bien, les gens demandaient souvent à Ayesha Singh pourquoi elle ne partageait pas de photos et de vidéos avec Neil Bhatt comme elle le faisait auparavant. Et maintenant, le refus de la manière la plus simple a attiré l’attention des fans. Certains l’ont qualifiée de sauvage et d’autres ont critiqué l’actrice, semble-t-il, parce que les fans d’Ayesha l’ont soutenue. Découvrez les tweets ici :

Ouah! Elle a enfin dit ça ?! KITZY (@CantStopTruth2) 16 mai 2023

Bro regarde la portée? c’était bien l’un des moments les plus attendus ? ~saïa ? (@ayeshasethics) 16 mai 2023

MDR ?? Je suis tellement heureux rn! ? lilas (@softeuphorics) 16 mai 2023

Wah wah.. Kya mast répond diya hain ???? Pooja (Maa) (@Pooja96630021) 16 mai 2023

Sauvage ??? pihu ?? (@Pihu54353498) 16 mai 2023

J’aime tellement ce gurll ? Elle est tellement sauvage mon frère ? ~saïa ? (@ayeshasethics) 16 mai 2023

Reine sauvage Lopa Malik (@LopaMalik35841) 16 mai 2023

Queen sh! t seulement? armaan (@musaafirr_) 16 mai 2023

Bina machis Bina tel ke aag laga gi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #saiya pic.twitter.com/NcR6vwch9e Les idées de Bhagwati (@BhagwatiIdeas) 16 mai 2023

Je pense que beaucoup ont obtenu leur réponse maintenant ! Et ceux qui ne l’ont pas fait peuvent continuer à se faire insulter à chaque fois !! Neil …… Sha mon pied ??#AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiinpic.twitter.com/Sd41Y6zhc9 (@Analyst_Krishna) 16 mai 2023

Waise toh #AyeshaSingh ne pehele bhi kayi baar bola h il n’y a pas de lien ni d’amitié bt kuch logo k dimag main ghusta nhi ab toh sudhr jao Vivez et laissez-les vivre Fgs Ayez des imbéciles de respect de soi Arrête ton Neil..sha ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/eJhByQ85vp Pooja (@pj048669) 16 mai 2023

Question ~ Ma’am Neil Sir ke saath Reel banaiye na ! Ayesha ~ Impossible ! aur bataiye ?? Ayesha le tuant littéralement aujourd’hui ??#AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin (@Analyst_Krishna) 16 mai 2023

Ayesha Singh RÉAGIT si elle ne s’entend pas avec Neil et Aishwarya

Dans une interview avec un portail de divertissement en ligne, Ayesha Singh a partagé qu’ils n’avaient pas du tout le temps. L’actrice explique qu’ils se séparent toujours. Ayesha ajoute que Sai et Virat sont toujours séparés ou se disputent. Bien qu’ils aient aussi de bons moments, les deux acteurs n’ont pas le temps de se lier hors écran. Ils préparent toujours leurs lignes et leur tir. Lorsqu’ils ne tournent pas, ils rentrent chez eux et retournent à leur vie personnelle. « C’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce genre d’interaction, mais tout va bien », a-t-elle déclaré à TellyChakkar.