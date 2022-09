Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh parle de la peur d’être typée en tant que mère ; dit : ‘Je pense qu’on devrait accepter…’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma L’émission télévisée vedette est dans les nouvelles pour le dernier rebondissement de l’intrigue et la piste en cours. Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on a vu Ayesha Singh alias Saï en tant que mère de Savi. Elle a déménagé à Kankauli et vit avec Usha Maushi et sa fille Savi. En ligne, les fans adorent le lien mère-fille entre Sai et Savi. Ayesha Singh s’est récemment ouverte sur le fait de jouer une mère et la peur d’être cataloguée.

Ayesha Singh alias Sai partage ses réflexions sur le fait de jouer à la mère

Ayesha Singh est assez jeune et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se trouve être sa première émission télévisée en tant qu’actrice principale. Ayesha reçoit beaucoup d’amour et d’adulation pour jouer Sai. Dans la récente tournure, Ayesha Singh a commencé à jouer une mère dans la série. Elle allait auparavant être une mère adoptive puisque Pakhi (Aishwarya Sharma) est devenue la mère porteuse. Mais ensuite, les créateurs ont introduit une torsion et ont fait un bond de 5 ans, après quoi Sai s’est avérée être la mère d’une fille de cinq ans, Savi. Dans sa dernière interview, Ayesha Singh a partagé ses réflexions sur le fait d’être typée. Fait intéressant, Ayesha n’était pas du tout sceptique à l’idée de jouer une mère à un si jeune âge.

L’actrice a partagé qu’en tant qu’artiste, elle pense qu’il faut continuer à avancer dans la ligne de l’histoire et du spectacle. Elle a dit que quels que soient les rebondissements apportés par les créateurs, ils amélioreraient l’histoire. Avec les présentations d’enfants dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ayesha sent que l’histoire va s’améliorer. Elle ajoute : “En tant qu’acteur, je pense qu’il faut accepter de telles choses pour en faire l’expérience. Vous pouvez vivre une vie et explorer ce côté de votre personnalité que vous n’êtes pas.”

Les réflexions d’Ayesha sur le fait d’être typée en tant que mère

Ayesha pense qu’à l’heure actuelle, personne ne peut être typé car il existe différents médiums à explorer. Ayesha se sent chanceuse de faire partie de l’industrie où la typographie est devenue une chose du passé. Elle a ajouté qu’elle avait des nièces et des neveux avec qui elle aimait jouer et donc, jouer une mère à Savi à l’écran n’était pas sorcier pour elle.

Ayesha Singh Âme de GHKKPM

Les fans suivent la tendance ‘Ayesha Singh soul of GHKKPM sur Twitter depuis un moment maintenant. Les internautes en ont assez que Sai souffre constamment à cause des Chavans qui ont maintenant commencé à haïr Sai, qui est présumé mort. Virat (Neil Bhatt) passer avec Pakhi a également provoqué la colère des fans. Les fans d’Ayesha Singh sont très fidèles et déplorent les problèmes de Sai depuis longtemps. Mais leurs appels ne sont pas entendus car SaiRat reste toujours séparé.