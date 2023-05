Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh, Neil Bhatt, Harshad Arora tourneront leur dernier à CETTE date

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est fin prêt pour le saut. Le spectacle qui a commencé avec Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Ayesha Singh a eu une course glorieuse de plus de deux ans. Mais maintenant, l’ancien casting va dire adieu au spectacle. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fera un bond de 20 ans. Les principaux acteurs vont sortir. Nous ne savons pas qui tous seront retenus dans l’émission. Selon une poignée, les acteurs tourneront leur dernier à cette date. Nous ne pouvons pas imaginer les émotions de tous les fandoms qui ont tant investi sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. La carrière d’Ayesha Singh a connu un revirement après cela.

Selon Gossips TV, l’équipe va tourner le dernier épisode le 15 juin 2023. La piste se concentre maintenant sur la façon dont Sai (Ayesha Singh) prend sur lui d’obtenir les droits de Satya (Harshad Arora) en tant que membre du Famille Chavan. Il est le fils illégitime de Nagesh Chavan, le défunt mari de Bhavani (Kishori Shahane). Après cela, nous verrons que Bhavani l’accepte comme faisant partie de la famille. Elle reconnaît les erreurs commises par son mari en la matière. Satya travaillera à la réunion de Sai et Virat.

Des sources nous ont dit que les créateurs travaillaient 24 heures sur 24 pour finaliser le nouveau casting. Ils regardent le mélange d’anciens et de nouveaux acteurs pour la nouvelle saison. Le scénario de Kusum Dola, le spectacle bengali original est terminé. Aishwarya Sharma a quitté Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin car elle n’avait plus rien à faire. La dame est maintenant vue sur Khatron Ke Khiladi 13. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin tournait autour d’un couple Virat et Patralekha où le premier doit finir par épouser quelqu’un d’autre. Patralekha se marie à Samrat son frère dans la même maison. C’était une histoire d’amour, de trahison, d’infidélité et de devoir.

Les fans ont immensément trollé Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Le couple a déclaré que l’investissement émotionnel des fans était très émouvant.