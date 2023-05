Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh ne se lie pas bien avec les co-stars Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ? L’actrice sort du silence

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision. Il a des stars comme Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma dans des rôles principaux. Le trio a acquis un grand nom et une renommée grâce au spectacle. La chimie d’Ayesha Singh et Neil Bhatt a également été le sujet de discussion. Les fans les aimaient beaucoup et les appelaient SaiRat. Maintenant, Harshad Arora a également rejoint l’équipe. Dans une récente interview, Ayesha Singh qui essaie le rôle de Sai a parlé de son équation avec ses co-stars.

Y a-t-il un différend entre Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ?

Dans une récente interview avec TellyChakkar, Ayesha Singh a parlé de son lien avec Neil Bhatt et Aishwarya Sharma car ils ne publient pas beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Les fans se sont donc demandé s’il y avait un différend entre eux. À ce sujet, Ayesha Singh a partagé que les gens continuent de poser des questions à ce sujet, mais chaque fois qu’ils tournent, ils sont toujours séparés. Ces jours-ci, Sai et Virat sont séparés ou se disputent. Par conséquent, ils ne passent pas beaucoup de temps hors écran car ils sont occupés à apprendre des répliques et à préparer des scènes. Ayesha Singh a en outre mentionné qu’ils avaient également une vie personnelle. L’actrice a déclaré: « Ensuite, vous avez également votre vie personnelle après le tournage et c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce genre d’interaction, mais tout va bien. »

Alors que Neil Bhatt et Ayesha Singh sont au centre de l’attention dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma a quitté la série. L’actrice qui joue le rôle de Pakhi a fait ses adieux au spectacle et sera maintenant vue dans Khatron Ke Khiladi 13. Elle fait partie des candidats confirmés avec Shiv Thakare, Archana Gautam, Anjum Fakih et bien d’autres. Aishwarya Sharma est tombée amoureuse de Neil Bhatt sur les plateaux de tournage et maintenant ils sont mariés et heureux. Alors que Neil continuera à jouer Virat, Aishwarya a décidé de quitter Pakhi.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin actuellement scénario

Parlant de l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, actuellement, Pakhi a signé les papiers du divorce et a quitté le Chavan Niwas. Sai a épousé Harshad Arora alias Satya afin de sauver la famille de son fils Vinu de la rupture. Mais finalement, Pakhi est parti et Virat est tout seul.