Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh et Neil Bhatt révèlent ce qu’ils emportent comme souvenirs alors qu’ils s’apprêtent à dire adieu à l’émission TOP TV

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin commencé en 2020 avec Neil Bhatt, Aïcha Singh et Aishwarya Sharma comme Virat Chavan, Sai Joshi et Patralekha alias ‘Pakhi’. L’émission a rapidement grimpé dans les charts de popularité et s’est maintenue dans le TOP 5 tout au long de l’histoire de Sai, Virat et Pakhi. Alors qu’Aishwarya a déjà quitté la série, Ayesha et Neil vont bientôt dire adieu à leurs personnages et à l’émission TOP TV. Et ils ont récemment révélé ce qu’ils ramèneraient avec eux des décors de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin comme souvenirs.

Ayesha Singh partage ce qu’elle rapportera des sets Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin en souvenir

Ayesha Singh était toujours à la mode sur les réseaux sociaux et faisait la une des journaux de divertissement pour son personnage de Sai Joshi et ses talents d’actrice dans la populaire émission de télévision. Ayesha appelle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin un voyage magnifique et enchanteur. Elle a tellement de souvenirs de la série qu’elle chérira et gardera enfermée dans son cœur pour toujours. Bien sûr, Ayesha prend tout l’amour des décors et du public, mais quelque chose qui lui est le plus proche est la blouse de médecin de Sai, que Virat a offerte à Sai. Ayesha va emporter ça chez elle.

Voici un aperçu du post de Neil Bhatt lorsque Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a terminé 300 épisodes :

Ayesha a également fait l’éloge de Sai en qualifiant son personnage de paquet d’émotions. Sai a vécu toutes les émotions de la série, qu’il s’agisse d’être une fille d’à côté, une épouse adorée et même une mère. Il y a une qualité de Sai Joshi qu’Ayesha voudrait s’imprégner qui est de sourire même dans les moments difficiles. Mais Ayesha est une farceuse et elle révèle qu’elle a fait une farce à toutes ses co-stars sur le plateau.

Neil Bhatt révèle ce qu’il ramènera avec lui en souvenir des tournages de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Lorsqu’on lui demande Neil Bhatt qui joue Virat, l’acteur dit que Virat et son Vardi (uniforme) vont de pair. Neil a enfilé un uniforme de police pour la troisième fois de sa carrière. Il se sent très fier chaque fois qu’il porte le Vardi. Donc, c’est ce que Neil ramène avec lui des décors, ETimes cite l’acteur. Neil a également souligné à quel point l’uniforme a joué un rôle important dans la formation du personnage de Virat. Il a exprimé à quel point il était reconnaissant d’avoir reçu autant d’amour du public pour Virat.

Selon le rapport, Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh feront partie de la nouvelle génération.