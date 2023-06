Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh et Neil Bhatt ne travailleront PAS ensemble pendant les cinq prochaines années ? Voici ce que nous savons

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des cinq meilleures émissions de la télévision indienne. Le spectacle mettant en vedette Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora va maintenant connaître un bond de 20 ans. Le casting principal quitte et de nouveaux membres vont se joindre à eux. Ayesha Singh en tant que Sai et Neil Bhatt en tant que Virat ont reçu un immense fandom grâce à la série. Leurs expéditeurs les appelaient SaiRat car ils aimaient leur chimie. Et bien, les fans de SaiRat ont le cœur brisé car ils ne pourront pas voir leur couple préféré à l’écran dans la série. Mais bon, voici une triste nouvelle.

Ayesha Singh et Neil Bhatt ne travailleront-ils pas ensemble pendant les cinq prochaines années ?

Si les rapports sont à la hauteur, Ayesha Singh et Neil Bhatt ne pourront figurer dans aucun projet ensemble pendant les cinq prochaines années. Tel que rapporté par Gossips TV, les créateurs de l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin font signer aux deux stars un contrat selon lequel ils ne signeront aucun projet ensemble pendant les cinq prochaines années afin de maintenir l’héritage de SaiRat. Que ce soit vrai ou faux, n’est pas encore connu car ni les stars ni les créateurs de l’émission n’ont encore confirmé le rapport.

Découvrez le tweet ci-dessous:

L’épouse et actrice de Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, faisait également partie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Elle a joué le rôle de Pakhi dans le spectacle. Elle a quitté l’émission populaire pour faire partie de Khatron Ke Khiladi 13. Il y avait des rumeurs faisant le tour des moulins à potins selon lesquelles Ayesha Singh et Aishwarya Sharma ne s’entendaient pas beaucoup sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Et puis il y a eu des rapports sur l’amitié de Neil Bhatt et Ayesha Singh qui s’est également effondrée. Il n’y a aucun détail sur ce qui a conduit aux retombées entre le casting vedette de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Cependant, les stars ont gardé un silence stoïque sur ces rumeurs.