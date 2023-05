Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh et Aishwarya Sharma se sont désabonnées sur Instagram ? Les internautes apportent l’angle de Shiv Thakare [Read Tweets]

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se préparent à dire au revoir à la distribution existante de la série. En plus de deux ans et demi, les fans ont adoré la dynamique de Virat, Pakhi et Sai interprétés respectivement par Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Ayesha Singh. L’histoire d’un flic qui sacrifie son premier amour pour épouser la fille de son aîné assassiné a suscité l’intérêt du public dans toute l’Inde. Les fans ont adoré la façon dont Virat et Sai sont tombés amoureux l’un de l’autre, la distribution d’ensemble de la famille Chavan et les plans de Patralekhaa pour perturber la vie du couple.

C’était une adaptation de l’émission bengali Kusum Dola et l’histoire est maintenant épuisée. L’équipe tournera le dernier épisode le 9 juin 2023. Il semble que Virat et Sai mourront dans une mission. Après cela, nous verrons la vie de Savi et Vinayak. Le casting est lancé. Une nouvelle promo a également été dévoilée aujourd’hui. Jetez un œil au même…

Au milieu de tout cela, les fans ont remarqué qu’Aishwarya Sharma et Ayesha Singh ne se suivaient plus. Les histoires sur les frictions entre Ayesha et le couple réel ont fait la une des journaux de temps en temps. Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin l’ont apparemment vu sur Twitter. Jetez un œil à ce que disent les internautes…

Ayesha et Aishwarya se sont désabonnées, attendant ensuite que l’oncle Bubu et Ayesha se désabonnent ? Ghum à l’écran s’en va, mais les acteurs sont comme tenir la bière, nous vous fournirons un drame hors écran ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin (@kindofambivertt) 30 mai 2023

Je suis sûr que Ass a abandonné Ayesha en 2021 même. KITZY (@CantStopTruth2) 30 mai 2023

Je pense qu’Aish a abandonné ayesha et l’a bloquée ayesha ne l’a pas abandonnée, cela s’appelle quelque chose comme un blocage souple Anju Singh (@AnjuSin71254899) 30 mai 2023

Les gars hype math font ashab hype k lia Kia hae .aishwayra unfollow kar k block Kia hae ayesha ko#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Binta (@bintaaaaaaaaa) 30 mai 2023

Ayesha et Aish Unfollowed ecah other lmao ?? , nous savons quel genre d’ambiance étaient sur le plateau et combien Ayesha a souffert à cause des clowns ? | CSK ? (@Analyst_Krishna) 30 mai 2023

Ayesha et Ash se sont tous deux désabonnés sur insta ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Astha Sinha ?? (@AsthaSinha_07) 30 mai 2023

Il semble qu’Ayesha Singh soutienne Shiv Thakare sur Khatron Ke Khiladi 13. Les fans se demandent si c’est la raison pour laquelle Aishwarya Sharma a apparemment bloqué Ayesha Singh. Eh bien, c’est une émission qui a été disséquée non seulement pour les manigances à l’écran, mais aussi pour les drames hors écran!