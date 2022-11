Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh, alias Sai, s’en prend sauvagement à Virat pour ses menaces ; les fans impressionnés par sa performance

Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment vu une révélation choquante pour Virat. Il se trouve que Virat a appris que Sai avait décidé de s’éloigner de Nagpur pour le bien de l’avenir de Vinayak et Savi. Virat est catégorique pour mettre Savi et Vinayak dans la même école tandis que Sai et Pakhi sont hésitants et contre la décision de Virat. Et maintenant, Virat a appris que Sai et Pakhi planifiaient dans son dos. Il s’en est pris simultanément à Sai et Pakhi. Et maintenant, Sai a applaudi Virat de la manière la plus sauvage.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai menace et avertit Virat

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Sai exprimer sa frustration à propos de Virat et de sa menace. Pour les non-initiés, lorsque Virat (Neil Bhatt) a appris la conversation de Sai et Pakhi sur le départ de Nagpur avec Savi, il s’en est pris à Sai. Il a menacé de lui enlever Savi et aussi de révéler toute la vérité sur leur relation. Sai, qui était venue au café sur l’insistance de Pakhi, était furieuse quand il l’a menacée avec sa fille Savi.

Et maintenant, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai atteindre Chavan Nivas. Ayesha Singh alias Sai reproche à Virat d’avoir menacé d’emmener Savi. Elle le défie de révéler la vérité à Savi et aussi pourquoi il l’a quittée pour Pakhi. Virat reste silencieux tandis que Sai dit qu’à partir de maintenant, Virat ne pourra rencontrer Savi qu’une seule fois. Elle menace également les membres de la famille en disant qu’ils ne devraient pas se conduire mal avec Savi chaque fois qu’elle leur rend visite, sinon Virat n’aura aucune chance de la rencontrer. Elle avertit également Virat de lui parler d’un ton menaçant car elle n’est plus sa femme.

Les internautes apprécient la performance d’Ayesha Singh alias Sai dans l’épisode

Ayesha Singh est considérée comme l’âme de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin par ses fans. L’actrice est toujours à la mode dans Entertainment News d’une manière ou d’une autre. Et maintenant, ceux qui ont regardé l’émission en ligne font l’éloge de Sai pour sa performance. Découvrez les tweets ici :

Les Dialogues , Les Expressions , Le BGM ! Un épisode classique typique de Ghum est ici? La Férocité était Réelle, les Dialogues sont encore dans mes oreilles.. Un épisode complet de Sai Joshi est un régal pour les yeux

Oui, tous les dialogues sont au rendez-vous. Son expression enfin sur Virat est une touche finale. J'attendais un mot criminel quand Sai a parlé de Pakhi. Mais c'est raté aujourd'hui.

Meilleure chose Sai dit ce soir "J'avais l'habitude de penser au bonheur de votre famille, mais maintenant je vais penser au bonheur de ma famille." Je suppose que Sai a compris que la criminelle ne pense qu'à son propre intérêt, et que si elle avait su que Savi était la fille de Virat,

Elle était fabuleuse aujourd'hui en première mi-temps dans un débordement émotionnel et en redonnant à ses agresseurs et uff cette dernière marche j'espère juste que vous vous en tiendrez et que vous n'oublierez pas toutes ces conneries

Aap usse week-end par ek din milenge et apke parivaar ne koi batmeezi ki toh woh bhi gaya et apne parivaar ki bateein apne tak hi rahkna si tu veux je peux aller au tribunal aussi pour les droits légaux Je suis juste content qu'elle ait mentionné tous les points

Je suis content qu'elle ait mentionné que le tribunal soutient également une mère plutôt qu'un père qui est déjà marié et a une famille et l'a averti si vous vous conduisez à nouveau mal avec moi, je vous donnerai la même réponse que sarak chaap gunda pourquoi ne pas mentionner ce tappad

J'ai juste adoré Sai maintenant elle est claire allez dire la vérité pour sauver pourquoi vous quittez sa mère pour une troisième femme mais comme d'habitude il ferme les yeux car il n'a rien à dire vient de le tuer

J'adore la performance d'AyeshaSingh aujourd'hui.. Love Sai a rappelé à virat qu'elle n'était plus sa femme, il n'a donc aucun droit sur elle. ? Le repos est virat+p : combats quotidiens et amour eo Gringe, et dialogue mari-femme ennuyeux ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai et Virat mettre leur différence de côté et aider les policiers gravement blessés. DIG offre un poste à Sai et leur demande de travailler ensemble dans un département.