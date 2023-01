Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh alias Sai reçoit le feu vert du public après avoir joué des scènes émotionnelles dans le dernier épisode [Read Tweets]

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont toujours impressionnés par les performances d’Ayesha Singh. Au fil des ans, elle est devenue une as en maîtrisant les scènes émotionnelles. Comme nous le savons, la famille Chavan est dévastée car Patralekha (Aishwarya Sharma) a subi une lésion à l’utérus. Cela signifie qu’elle ne peut jamais concevoir un enfant. Sai l’opère et lui sauve la vie. À l’hôpital, Bhavani (Kishori Shahane) reproche à Sai d’avoir perdu Vinu. Elle lui dit qu’à cause d’elle, ils ont perdu un petit-enfant. Virat dit à Bhavani que ce n’est pas le moment pour de tels arguments. Sai dit qu’elle connaît la douleur de perdre un enfant. Virat dit que Vinu est toujours en vie tout en la laissant surprise.

Vinayak dit qu’il aime énormément sa mère et demande à Sai de rétablir Pakhi. Dans l’émission, Pakhi a également été montré comme suicidaire à certaines occasions. Les fans d’Ayesha Singh applaudissent la performance et son immense croissance en tant qu’acteur. Jetez un œil aux tweets…

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh Je veux rendre hommage à Neil cette fois car cette semaine, il a donné de brillantes performances et a été cohérent dans son jeu. J’ai vu l’ancien Neil que j’admirais pour son talent cette semaine. Je pense qu’il se comporte bien mieux avec AS qu’avec aish Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 5 janvier 2023

Quelle brillante performance d’Ayesha..Son expression, la modulation de la voix, tout est excellent.Je ne peux pas contrôler mes larmes.C’est une actrice fabuleuse #AyeshaSingh#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Chethanaaramanethota (@Chethanaaraman1) 5 janvier 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh AS a maintenant joué des scènes émotionnelles. Aujourd’hui, la conversation avec bk était tout simplement géniale. AS a grandi x1000 depuis le début du spectacle. Sa croissance en tant qu’artiste et son parcours ont été phénoménaux à regarder. Elle est une source d’inspiration pour tous les jeunes artistes en herbe. pic.twitter.com/uIx5BBlxmx Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 5 janvier 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh quelle performance Ayesha ??Tu vis vraiment le rôle de sai.Le portrait d’une maman en deuil à qui son bébé manque tous les jours a été brillamment essayé par AS aujourd’hui. C’est pourquoi je regarde toujours cette émission. Elle m’a accroché à cause de son génie pic.twitter.com/h1nJiilCwh Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 5 janvier 2023

Nous pouvons voir que les fans sont très impressionnés. Il semble n’y avoir aucune sympathie pour Patralekha malgré ce qui se passe. Personne ne peut oublier le traumatisme causé à Sai à cause de l’obsession de Pakhi.