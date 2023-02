Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh alias Sai perd la garde de Vinayak ; les internautes critiquent Virat et Pakhi pour leur méchanceté

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai dépose une plainte contre Pakhi pour avoir kidnappé Vinayak. En revanche, Virat se précipite à l’hôtel et fait comprendre à Pakhi le problème. Plus tard, Sai dépose une plainte pour la garde de Vinu, mais l’avocat refuse de le faire car il dit qu’au moment de l’adoption, Virat et Pakhi ne savaient pas que Vinu était le fils de Sai. Eh bien, le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sera sûrement témoin d’un drame à haute tension et les fabricants ne ménagent aucun effort pour garder les téléspectateurs accrochés aux écrans de télévision.

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai continuera à trouver différentes façons d’obtenir la garde de Vinayak. Elle va essayer de prouver qu’Oakhi est mentalement instable devant tout le monde. Sai dépose une plainte pour la garde de Vinayak et Virat tente de la convaincre de laisser Vinu rester avec Pakhi. Mais, Sai ne veut pas écouter Virat.

Sai prétend que Pakhi est instable et que Vinu n’est pas en sécurité avec elle. Virat tentera une nouvelle fois de défendre Pakhi. Si l’on en croit les rapports, Sai perdra la garde de Vinayak. Le tribunal rendra le verdict en faveur de Pakhi et Virat car ils ont légalement adopté Vinayak. Sai aura le cœur brisé et dira à Virat qu’elle veut faire savoir à Vinayak la vérité qu’elle est sa vraie mère. D’autre part, Sai tentera d’avoir une conversation intense avec Vinayak et révélera la vérité devant son fils Vinayak. Mais, malheureusement, Vinayak choisira Pakhi plutôt que Sai et ce dernier sera dévasté. Que va-t-il se passer ensuite?

Pendant ce temps, les fans d’Ayesha Singh alias Sai critiquent Virat et Pakhi pour avoir arraché Vinayak à sa vraie mère. Virat a été vu en train de pleurer quand il est seul et s’excuse également d’avoir arraché Vinayak à Sai. Les internautes reprochent aux créateurs d’avoir tenté de blanchir son image. Un utilisateur a écrit : « Vinu choisissant P était attendu, mais comment peuvent-ils montrer à Sai qu’il perd la garde ?

Comme d’habitude après la perte de Sai, VP gagne, le bon Vanku Evil gagne à nouveau

Quoi qu’il en soit, en tant que mère, Sai s’est battue et a perdu, maintenant elle devrait reculer, concurremment sur Savi ‘, tandis qu’un autre a commenté en disant: ‘Rencontrez les deux plus grands délirants d’un côté que l’homme après avoir prononcé tant de choses toxiques s’attend à lui envoyer un message personnellement? la soi-disant jadugarni se mentionne comme rani ma et s n’aimera pas son bébé c’est pourquoi l’a perdu ? les deux clowns sont sortis si le monde’.

Voici comment les internautes ont réagi –

Enfin l'avis légal à la maison des criminels l'avis de garde regarde le visage des criminels ils savent tous qu'ils font le mal légalement et moralement tous deux savent que la dame criminelle est instable ce qu'elle n'a pas fait pourtant ils la protégeront

Patralekha est une malade mentale et a besoin d'un traitement. ne peut pas créer d'omble chevalier avec des symptômes de santé mentale classiques -Obsession avec Virat et maintenant Vinu -Tentative d'automutilation -Retirer le droit de Vinu au développement social et intellectuel & ne pas les aborder médicalement

Virat stans appelle sai hypocrite et tout ça. Une question simple, cette femme s'enfuyait avec son revolver sous licence enlevant son fils hors de l'Inde, il discute toujours avec elle si librement Sai ko pour de fausses accusations mae arrêter kr dia tha

Rencontrez les deux plus grands délirants d'un côté que l'homme après avoir prononcé tant de choses toxiques s'attend à lui envoyer un message personnellement ? la soi-disant jadugarni se mentionne comme rani ma et s n'aimera pas son bébé c'est pourquoi l'a perdu ? les deux clowns sont sortis si le monde