Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh alias Sai impressionne les internautes avec son avatar Sherni alors qu’elle réprimande Virat pour avoir caché la vérité de Vinayak

Dans l’épisode actuel de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai apprend que son fils perdu Vinu n’est pas mort, mais vivant. Elle fait de son mieux pour retrouver son fils mais échoue à tous les niveaux. Elle prend l’aide de Jagtap pour trouver des informations sur Vinu. D’autre part, ACP Virat dépasse toutes ses limites et empêche Sai d’obtenir des détails sur Vinu. Plus tard, il informe Sai que leur fils Vinu n’est plus de ce monde. Sai se brise émotionnellement et décide d’effectuer une puja pour lui. Virat refuse de faire partie de la puja et dans le feu de l’action, il lui dit que Vinu est vivant. Sai est choqué par les révélations de Virat et apprend que Vinu est Vinayak qui a été adopté par Pakhi.

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai réprimande Virat pour lui avoir caché la vérité de Vinu à cause du bonheur de Pakhi. Il supplie Sai de laisser Pakhi avoir Vinayak et cela laisse Jagtap choqué. Il appelle Virat égoïste et le critique pour son comportement envers Sai. Pakhi qui apprend que Sai est la vraie mère de Vinayak; décide de laver le cerveau de son fils. Elle remplit de mauvaises choses dans l’esprit de Vinayak à propos de Sai et tente de s’échapper avec lui. Jagtap informe Sai que Pakhi court avec Vinayak et cela laisse le premier choqué. D’autre part, Jagtap soutient Sai et s’oppose à Virat. Pendant ce temps, Virat dit à Jagtap de rester à l’écart de leur affaire personnelle, mais Sai prend le parti de ce dernier et le fait taire. Sai devient émotif et dit à Virat qu’elle ne lui pardonnera jamais et se met en mode féroce. Elle décide de le punir pour son erreur. L’avatar Sherni de Sai alias Ayesha Sungh a laissé les internautes tomber amoureux d’elle.

Voici comment les internautes ont réagi –

