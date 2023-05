Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh alias Sai est qualifiée de clown par les internautes après que les fabricants l’ont montrée toujours amoureuse de Virat

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh, alias Sai, semble regretter d’avoir amené Na au Dr Satya (Harshad Arora), car à la fin des derniers épisodes de la série, il est montré qu’elle est toujours amoureuse de Virat (Neil Bhatt) et rêve souvent de lui. Sai a gardé le jeûne de Vat Savitri, où elle se souvient de ses jours avec Virat et comment ils ont fini par manger dans leur restaurant préféré, où Satya emmène Satya, et plus tard il y a un énorme tamasha qui se produit, et Virat la rompt rapidement, qui est complètement élevé sur l’alcool.

Elle n’a même pas prononcé une seule phrase en défense, elle a joyeusement mangé cette morsure, Sai est follement amoureuse de Virat, elle aime cet agresseur, Sai est aussi clown que Virat !!! ? Comment pourrait-elle encore aimer un homme qui lui a tant torturé ?#SaiJoshi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/U2MXv7TaIB (@Analyst_Krishna) 19 mai 2023

Ghum est fait pour moi. Ces dialogues désobligeants font de Sai la pire version de Virat. Pourquoi diable a-t-elle demandé à Satya de l’épouser. End mein dusri aurat salut banna tha toh itna natak kyun ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/2dLBg6y7n1 Aishwarya (@aishwar53416699) 17 mai 2023

Ils sont le réseau de dessins animés l’un de l’autre… un divertissement non-stop… ils ont un monde à eux dans lequel personne n’est invité ou n’a accès… personne ne se rapprochera jamais de ce qu’ils sont l’un pour l’autre. Ils n’ont pas besoin du monde… ils n’ont besoin que l’un de l’autre #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/7nQmMOkVhr Saumya (@SPNFreak_Saumya) 19 mai 2023

Plus tard dans la promo du prochain épisode, nous pouvons voir Savi dire à Virat que Sai et Satya partent en lune de miel et qu’elle ne peut pas les accompagner. Après cela, Virat appelle Sai et se bat avec elle pour partir en lune de miel, et elle commence à lui donner des explications. Cette piste ne passe définitivement pas bien, et les internautes s’en prennent fortement à Sai et la traitent de clown. Sai a été ce personnage fort et indépendant dans la série qui prend toutes ses décisions en toute confiance et les respecte, mais cette fois, l’histoire est différente, et les créateurs montrent son côté vulnérable, qui n’est pas aimé par les téléspectateurs, et ils veulent le retour du vieux Sai, qui est féroce et chic.