Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh alias Sai dit qu’elle a donné 100 auditions avant de remporter l’émission TOP TV

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. Cela dure depuis environ deux ans et demi. Il met en vedette Aïcha Singh en tête en tant que Sai Joshi avec Neil Bhatt comme Virat. Harshad Arora est entré dans l’émission en tant que Dr Satya Adhikari. Le spectacle est le premier spectacle d’Ayesha Singh dans un rôle principal. Elle a déjà travaillé dans des émissions de télévision mais dans des acteurs de soutien. Ayesha Singh, dans une conversation récente, a expliqué comment sa famille avait la réaction habituelle à ses intérêts d’actrice et aux auditions qu’elle a données et plus encore.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Ayesha Singh parle du début de son parcours d’actrice à Agra, du soutien familial et plus

Ayesha Singh est l’une des actrices les plus populaires du pays en ce moment. Elle est le visage populaire de l’une des émissions de télévision les plus regardées, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice révèle qu’elle est originaire d’Agra et qu’il n’y avait pas beaucoup d’opportunités pour une actrice. Lorsqu’on lui a demandé si elle était démotivée par la même chose, Ayesha a eu la meilleure réponse. L’actrice dit que ce n’était pas comme si les gens la démotivaient intentionnellement. L’actrice partage que presque tout le monde était juste concerné.

Ayesha a donné un exemple de son oncle, de ses tantes et de ses cousins ​​qui exprimeraient leurs inquiétudes quant à son passage de la loi à la comédie, un portail d’actualités de divertissement en ligne cite la beauté. Eh bien, Ayesha a eu sa part de difficultés. L’actrice partage qu’ils seraient inquiets pour elle même après avoir lutté pendant un an, elle pourrait encore avoir à déchiffrer le code. L’actrice partage que ce ne sont que des préoccupations. Ayesha Singh dit qu’ils sont tous valables et qu’après un certain temps, même elle s’inquiétait du passage du droit au jeu d’acteur. Ayesha partage qu’elle a donné environ 50 et 100 auditions avant d’emballer Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Regardez la vidéo d’Ayesha Singh ici :

Ayesha Singh parle de l’amour qu’elle reçoit en tant que Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ayesha Singh dit que tout cet amour la rend très nerveuse car elle le prend comme une responsabilité. L’actrice partage que même si elle le fait tous les jours, cela devrait être fait avec la même intensité, le même amour et la même responsabilité. L’actrice se concentre sur la transmission des émotions et du parcours de son personnage tout en les divertissant chaque jour.