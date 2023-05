Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ayesha Singh alias Sai confirme sa sortie ; révèle la véritable raison pour laquelle le casting a quitté la série

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a été l’une des émissions de télévision les plus célèbres de l’histoire des feuilletons quotidiens. Il met en vedette Aïcha Singh comme Sai, Neil Bhatt comme Virat et Harshad Arora comme Satya. Aishwarya Sharma faisait également partie de la série et elle a joué le rôle de Pakhi, cependant, elle a récemment marqué sa sortie et est entrée dans Khatron Ke Khiladi 13. Selon des informations récentes, Ayesha, Neil et Harshad vont également marquer leur sortie de le spectacle en tant que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va faire un bond de 20 ans. Alors qu’il ne s’agissait que de rumeurs jusqu’à présent, Ayesha Singh a confirmé la nouvelle !

Ayesha Singh confirme sa sortie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

À TellyChakkar, Ayesha Singh a confirmé la nouvelle de sa sortie. Il y avait des rumeurs suggérant que le casting de la série avait un problème avec le fait de jouer des personnages âgés à l’écran. Des chuchotements ont également été entendus selon lesquels le casting avait demandé une augmentation des frais et cela ne s’est pas produit. Mais Ayesha Singh a démenti toutes les rumeurs et a déclaré qu’elles quittaient la série car l’histoire devait continuer. Elle a été citée en disant: « Pas du tout. L’histoire devait avancer et c’est tout.

Eh bien, depuis que la nouvelle de la sortie d’Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait la une des journaux, ses fans ont exprimé leur tristesse et leur déception sur les réseaux sociaux. « Nous aimons Sai Joshi » est à la mode sur Twitter à pleine puissance alors que les fans racontent comment leur personnage va leur manquer à l’écran. Certains ont même écrit que personne n’aurait pu mieux jouer Sai qu’Ayesha Singh. Les fans de Neil Bhatt et Harshad Arora sont également bouleversés.

Découvrez les tweets des fans sur Ayesha Singh ci-dessous :

Un personnage gravé à jamais dans mon coeur. C’était tout au long du SAI JOSHI SHOW NOUS AIMONS SAI JOSHI pic.twitter.com/J5sCaou76Z Dramatique @ moi (@ ShreshthaDas16) 22 mai 2023

Personne n’aurait pu faire une meilleure représentation en tant que Sai comme Ayesha !! NOUS AIMONS SAI JOSHI ||| Ayesha Singh fanboy ? ||| (@AyeshaSinghFC) 22 mai 2023

Derniers jours pour voir Sai. Les créateurs s’il vous plaît, arrêtez de ruiner son personnage pour votre favoritisme. Écoutez au moins une dernière demande. NOUS AIMONS SAI JOSHI pic.twitter.com/HPXHd1LZN9 Fan unique (@UniqueFan6) 22 mai 2023

Eh bien, après le saut, l’histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se concentrera sur Saavi et Vinu et leur vie en tant qu’adultes. Ce qui signifie que de nouvelles stars entreront dans le spectacle.