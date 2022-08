Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Au milieu d’une pêche à la traîne massive, Neil Bhatt impressionne par ses mouvements alors qu’il danse avec Govinda; les fans réagissent

Dernièrement, les stars de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont reçu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. L’acteur principal Neil Bhatt est toujours la cible des trolls. Du mauvais jeu à son lien avec Aishwarya Sharma qui joue Pakhi dans la série, de nombreux internautes critiquent simplement l’acteur pour diverses raisons. Il n’y a pas si longtemps, il a été critiqué pour son avatar “ivre” dans la série. Même la piste de maternité de substitution illégale avait irrité de nombreux fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mais bon, au milieu de toute la négativité, voici un petit soupir de soulagement pour Neil Bhatt.

Neil Bhatt est félicité pour ses talents de danseur

Sur Ravivaar Avec Star Parivaar, Neil Bhatt a réussi à impressionner tout le monde avec ses talents de danseur. Govinda était l’invité spécial de l’émission et il s’est assuré de groover avec toutes les stars de la télévision. Neil Bhatt a dansé avec Govinda sur certaines de ses chansons les plus emblématiques. Il a réussi les pas de signature des chansons et maintenant les fans sont tout simplement impressionnés par les talents de danseur de Neil Bhatt. Sur Twitter, beaucoup louent Neil Bhatt pour la même chose et déclarent qu’il pourrait correspondre à l’énergie de Govinda. C’est un énorme compliment. Ses fans déclarent qu’il devrait participer à l’émission de télé-réalité dansante Jhalak Dikhhla Jaa. De nombreux internautes sont également impressionnés par la camaraderie qu’il a démontrée avec Knawar Dhillon. Découvrez les tweets ci-dessous :

C’est un spectacle rare à rencontrer lorsque quelqu’un s’approche de l’énergie de Govinda et que Neil était si facile? neil bhatt, le danseur>>>>>>#neilbhatt #ravivaarwithstarparivaar #ghkkpm pic.twitter.com/MqB900KZaN (@chalmerijaanx) 28 août 2022

Eh bien, cela rendra Neil Bhatt heureux. Il est depuis longtemps la cible des trolls et c’est tout simplement accablant. Surveillez cet espace pour plus de mises à jour du monde du showbiz.