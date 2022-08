Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Aria Sakaria alias Savi partage une photo avec Neil Bhatt ; les trolls remplissent les commentaires de haine pour Virat

Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment fait un bond de 5 ans. Ayesha Singh alias Sai a quitté Chavan Niwas et vit seule avec sa fille Savi. En revanche, Vinayak est de retour avec Virat dans le Chavan Niwas. Jusqu’à présent à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Sai et Savi et Virât et les histoires de Vinayak. Dans le dernier épisode, nous avons vu Virat sauver Savi des hommes de main de MLA Gulabrao. Après avoir tourné avec Neil Bhatt alias Virat, Aria Sakaria alias Savi a posté une photo avec lui. Les trolls ont rempli les commentaires de haine pour Virat.

Aria poste une photo avec Neil Bhatt

Parlant de la dernière tournure de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai est menacé par le député Gulab Rao. Il a fait kidnapper Savi et Virat était venu à son secours. Neil Bhatt et Aria Sakaria ont passé des moments mignons ensemble et les fans adorent les scènes de Savi et Virat dans la série. Aria a partagé une photo avec Neil, un BTS des sets de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. On voit Neil Bhatt faire un tour de ferroutage à Savi après l’avoir sauvée des crétins. Aria a légendé le post en disant : “Virat Ki Savi”. C’est un poste adorable. Vérifiez le ici:

Les trolls lâchent des commentaires haineux sur Neil Bhatt alias Virat

Sur le post d’Aria, certains fans de la série qui détestent Virat et Neil Bhatt ont laissé tomber des commentaires haineux contre l’acteur. C’est triste car la photo est très mignonne et ravissante. Aria est une petite fille qui aime tourner avec les acteurs. Les internautes ont demandé à Aria alias Savi de ne pas publier de photos avec Neil Bhatt et ont dit qu’elle devrait s’appeler Ayesha Singh alias Savi de Sai et rien d’autre. Découvrez les commentaires ici :

Les médias sociaux sont devenus un endroit tellement toxique. Les gens détestent aussi les acteurs pour le personnage. C’est juste une émission de télé. Pendant ce temps, les Chavans et Pakhi feront leur rentrée à partir de ce soir à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Pakhi est devenu positif. Il sera intéressant de voir comment le spectacle se déroule à partir d’ici.