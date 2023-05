Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Après Neil Bhatt-Aishwarya Sharma, CES deux stars de la télé trouvent l’amour sur le plateau ?

Les célébrités de la télévision tombent amoureuses les unes des autres sur les plateaux de tournage et c’est l’une des plus belles choses qui puisse arriver. Neil Bhatt et Aishwarya Sharma de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin la renommée sont des exemples récents de co-stars tombant amoureuses sur des séries d’émissions de télévision. Les deux tourtereaux ont caché leur relation à tout le monde et ont lâché la bombe de leurs fiançailles il y a deux ans. Et maintenant, il y a une mise à jour des décors, un autre couple de télé a trouvé l’amour l’un dans l’autre. Cupidon a encore frappé sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Les co-stars de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin trouvent l’amour sur les plateaux

Selon un rapport du Hindustan Times, Vihaan V Verma et Sneha Bhawsar qui jouent Mohit Chavan et Karishma Chavan dans l’émission télévisée TOP Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont plus que de bons amis. Oui, tu l’as bien lu. Un petit oiseau indique au portail d’informations sur le divertissement que Vihaan et Sneha sont inséparables. Les deux passent tout leur temps ensemble sur les plateaux. Une source de l’ensemble Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin dit que Vihaan et Sneha viendront et partiront ensemble et mangeront également ensemble. Ils profitent tous les deux de leur nouvel amour sur les plateaux.

La source raconte en outre que tout le temps qu’ils ont passé ensemble a conduit à leur belle union. Leurs amis sont également très heureux de voir le lien entre Karishma et Vihaan. Vihaan et Karishma partagent la même ambiance et leurs amis ont l’impression de les voir ensemble depuis très longtemps. « Ce sont de parfaits tourtereaux, et ils ne peuvent pas rester l’un sans l’autre », a déclaré la source au portail.

Découvrez quelques-uns des messages de Vihaan et Sneha ici:

Marche Vihaan-Sneha sur les traces de Neil Bhatt-Aishwarya Sharma

Avant Vihaan Verma et Sneha Bhawsar, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont trouvé l’amour l’un dans l’autre. Vihaan et Sneha sont proches d’Aishwarya et Neil. Ils seraient toujours ensemble. Neil et Aishwarya ont gardé leurs relations secrètes. Ils se sont tous les deux fiancés en janvier 2021 et se sont mariés en novembre de la même année. En parlant de Vihaan et Sneha, récemment, ils ont fait un sondage khol pour un portail de divertissement. Ils ressemblent tous les deux à Tom et Jerry ensemble. Sneha et Vihaan ont révélé des faits inconnus intéressants l’un sur l’autre dans le segment amusant.