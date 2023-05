Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Après Aishwarya Sharma, Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora pour QUITTER la série pour CETTE raison ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des émissions les plus tendances. Il a attiré l’attention de tous car il est discuté sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Le drame à haute tension de la série a fait parler les internautes. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin met en vedette Neil Bhatt dans Virat, Ayesha Singh dans Sai et Harshad Arora dans Satya. Aishwarya Sharma a joué le rôle de Pakhi, mais elle a récemment marqué sa sortie pour faire partie de Khatron Ke Khiladi 13. Maintenant, la dernière mise à jour concerne les trois autres stars qui dirigent le spectacle.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin pour assister à un saut?

Les rapports suggèrent que Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora vont quitter la série. Une source proche d’India Forums informe le portail que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va assister à un bond de 20 ans et trois étoiles – Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harsha Arora sont susceptibles de quitter la série. Le rapport suggère en outre que l’histoire se concentrera sur les adultes Saavi et Vinu. Cependant, il n’y a aucune confirmation de cela. Les émissions de télévision subissant des sauts ne sont pas inhabituelles. Récemment, même Kundali Bhagya a vu un saut et de nouveaux personnages ont été introduits. Mais en sera-t-il de même avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ?

La sortie d’Aishwarya Sharma de la série a fait sensation parmi les fans. Elle a joué le rôle de Pakhi qui est tombé amoureux de Virat qui est amoureux de Sai. Leur triangle amoureux a attiré beaucoup d’attention car Pakhi s’est avéré être le plus grand méchant de la vie de Sai et Virat. Maintenant, Sai est marié à Satya et Virat mène une vie solitaire. Sai et Satya se sont mariés seulement pour laisser Virat et Pakhi être ensemble. Cependant, cela ne s’est pas produit car Pakhi a signé les papiers du divorce et est parti. Elle est maintenant absente de la série.

L’histoire actuelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Le scénario actuel a Sai et Satya essayant de trouver un équilibre entre les Chavan et les Adhikaris. Avec un destin tordu, Chavans et Adhikaris sont liés car la mère de Satya est la vraie sœur de Bhavani Chavan. Satya semble maintenant tomber amoureuse de Sai mais elle est incapable de le voir. Récemment, les internautes ont été contrariés par les créateurs de l’émission car Sai est toujours présenté comme quelqu’un qui est amoureux de Virat. Les internautes l’ont même traitée de « clown ».