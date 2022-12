Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Anupamaa, Imlie et plus: Voici la liste des émissions de télévision les plus élevées du TRP [Watch Video]

Top des séries télévisées indiennes : Le programme d’évaluation de la télévision montre la popularité des feuilletons diffusés à la télévision. Les fans aiment toujours regarder des séries télévisées et profiter des feuilletons quotidiens. Kisikey Pyaar Ghum HaiMeiin, Anupamaa, Imlie et d’autres travaillent toujours à la télévision et obtiennent de bons TRP. Découvrez quel est le TRP des séries télévisées indiennes en 2022 et vérifiez si votre favori est répertorié en haut ou non. Regarder la vidéo.