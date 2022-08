Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Alors que Virat accouche du bébé de Pakhi ; les fans troll hilarante le spectacle; dire, ‘Aag lage basti main devar-bhabhi masti main’ [Read Tweets]

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont des problèmes avec la série depuis six mois ou plus maintenant. Qu’il s’agisse de la proximité de Virat et de Shruti ou de la façon dont Pakhi (Aishwarya Sharma) a trompé tout le monde pour devenir la mère porteuse de Sai (Ayesha Singh) et de l’enfant de Virat, il y a un nouveau drame tous les jours. Bien que l’émission ait de superbes TRP, les fans des médias sociaux l’ont trouvée répréhensible. La dernière scène de Virat (Neil Bhatt) lui-même livrant l’enfant de Pakhi a fait grincer des dents, du moins sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il n’est pas rare que les femmes fassent accoucher leurs enfants par des hommes médecins, mais le fait qu’un devar ait aidé dans le processus alors que c’était son bhabhi qui accouchait l’enfant était indigeste.

De plus, toute la tournure de la façon dont la voiture n’a pas fonctionné lorsqu’ils ont dû précipiter Pakhi à l’hôpital n’était pas du tout logique. Mais Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin n’est pas le seul spectacle avec une piste de grossesse illogique. Même les fans d’Udaariyaan sont contrariés par le nouveau morceau. Quoi qu’il en soit, voici un aperçu de certaines des réactions les plus hilarantes que les fans ont données sur Twitter…

J’ai toujours été contre PIL et tout à cause de beaucoup de choses impliquées, mais ce spectacle et les fabricants méritent que ce ne soit pas seulement parce que nous sommes #SaiRat ou #Saijoshi les fans mais c’est absolu grincer des dents la plus grosse scène dans itv 3 idiots mae bhe c’est fini #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ||Aparajita|| (@aprajita_ayesha) 5 août 2022

Ma mère ne m’a jamais interdit de regarder des drames indiens. Elle m’a toujours dit que les Indiens, comme nous, préservent les traditions orientales, mais après avoir regardé l’émission d’aujourd’hui, j’ai été attristé par cette bassesse. Honte à toi.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/kuI3ZHkFFr Mervat Khalil (@MervatK01291463) 5 août 2022

je ne veux pas voir Virat touchant Sai JAMAIS ! ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 5 août 2022

Lorsque Mme a déclaré à la télévision nationale qu’elle avait des problèmes de confiance avec M, nous ne savions pas que #MahaaCringe chargeait ? et #ClownCouple voulait saboter le spectacle ? Prier pour le karma à visiter #CringeCouple bientôt ? #GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin Serendipity (@Serendipitytvm) 5 août 2022

Ek baar dekh Liya baar baar dekhana band karrrrr ???? pic.twitter.com/YH3RExYe8R ? (@U15_1004R) 5 août 2022

Je ne sais pas pourquoi je riais quand elle pleurait pic.twitter.com/mvoejHjvI6 Manisha Yadav (@Manisha18155551) 5 août 2022

Comment l’invisible ???? Au fait, comment les gens tolèrent-ils encore ce f * ck ! ??? ??? ?. (@Dheeshraxpal_) 5 août 2022

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se sont déjà plaints auprès de la Fédération indienne de radiodiffusion. Cette fois, certains fans indiens sont également contrariés par la scène montrée dans le drame. L’émission est diffusée dans le créneau de 20h à 21h, qui est destiné à être visionné par la famille dans la plupart des foyers indiens.