Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler : Virat est déterminé à arracher Savi à Sai ; est la vengeance sur son esprit?

émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires. Il met en vedette Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Aïcha Singh dans les premiers rôles. L’histoire est assez tordue car la série a également connu un petit saut. Après presque un an, Sai joué par Ayesha est revenu dans la vie de Virat. Mais elle n’est pas seule. Elle est venue avec elle et sa fille Savi. Pendant longtemps, Sai a réussi à cacher le fait à Virat mais maintenant il sait enfin qu’il est le père de Savi. Il est furieux et il semble qu’il ait une vengeance en tête.

Entertainment News: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons que Virat se portera garant d’éloigner Savi de Sai. Quoi qu’il en soit, Sai sera confrontée à des obstacles financiers pour lesquels elle devra demander l’aide de Chavans. Et maintenant, Virat est également déterminé à lui enlever Savi. Que ce soit juste le cauchemar de Sai ou que Virat envisage effectivement d’emmener Savi n’est pas encore connu. Il est très furieux car Sai l’a tenu éloigné de sa propre fille pendant si longtemps. D’un autre côté, Savi aussi aspire à son père et plus que souvent, elle s’enquiert de lui.

Pendant ce temps, Virat est marié à Pakhi joué par Aishwarya Sharma. Elle était sa belle-sœur. Alors que Virat essayait juste d’avancer dans sa vie avec Pakhi pensant que Sai n’était plus, elle a marqué son retour.