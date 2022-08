Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ALERTE SPOILER : Sai est ENCEINTE ; accoucher le même jour que Pakhi

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin avec Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma fait souvent la une des journaux pour de mauvaises raisons. Récemment, l’émission a fait la une des journaux en raison de sa piste de maternité de substitution. Pakhi est devenu le substitut du bébé de Sai et Virat après qu’il ait été dramatisé que Sai ne peut pas tomber enceinte. Selon le scénario, les fans ont estimé que Pakhi était illégalement devenu le substitut. Mais voici le gros rebondissement maintenant.

Spoiler de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans les prochains épisodes, nous verrons que Sai est enceinte. Depuis quelques jours, elle montre des symptômes de grossesse et maintenant il va être confirmé qu’elle va bel et bien devenir mère. Comme tout le monde lui demande de faire un test de grossesse, elle le fait. Cependant, un enfant la pousse et le test s’interrompt avant qu’elle ne puisse voir le résultat. Ensuite, il y a un saut qui montre que Sai est enceinte. Surprenant ou non, Sai et Pakhi entreront en travail à la même date. On se demande comment est-ce possible mais attendons et regardons.

De plus, il y aura aussi un angle de cancer. Sai recevra un diagnostic de cancer et tout va basculer dans la maison Chavan.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin critiqué par les internautes pour son scénario

C’est récemment que les internautes étaient furieux que Virat accorde beaucoup d’attention à Pakhi qui est techniquement sa belle-sœur. Les fans étaient tellement contrariés qu’ils ont même déclaré que l’émission montrait du contenu pour adultes.