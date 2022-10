Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Aishwarya Sharma-Tanmay Rishi fait une bobine ‘Golmaal’ mais c’est Neil Bhatt qui vole la vedette [Watch]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées mettant en vedette Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt. Actuellement, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a vu une tournure majeure dans laquelle Savi alias Aria Sakariya demande à Virat s’ils peuvent l’adopter comme son père. Cela a créé un énorme chaos dans la vie de Sai et les Chavans ont de nouveau blâmé Sai. Virat est maintenant très inquiet pour Savi et demande constamment à Sai de lui révéler la vérité sur le père de Savi. Il a même proposé de l’aider. Mais en ce moment, ce qui a retenu notre attention, c’est la vidéo d’Aishwarya Sharma, Rishi Tanmay et Neil Bhatt.

La vidéo d’Aishwarya, Tanmay et Neil

Comme vous le savez déjà, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt adorent faire des vidéos amusantes et loufoques et les partager sur leur compte Instagram. Et, dernièrement, même les enfants, Tanmay Rishi Shah alias Vinayak et Aria Sakariya alias Savi gagnent également les cœurs avec leurs incroyables moulinets. Et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Tanmay a partagé une vidéo avec Neil et Aishwarya. Dans la vidéo de la bobine, nous voyons Tanmay et Aishwarya faire une bobine amusante.

Aishwarya dit qu’il a reçu un billet de Rs 100 aujourd’hui et Tanmay dit rapidement que l’argent lui appartient. Aishwarya ajoute qu’elle a obtenu 2 notes de Rs 50 et Tanmay, gentiment, ajoute que la note aurait pu tomber en panne après être tombée par terre. Tout cela pendant que Neil Bhatt est vu debout derrière eux et dansant sur la musique de Golmaal. Ses expressions et sa danse sur scène vous feront craquer.

Regardez la vidéo d’Aishwarya-Tanmay et Neil Bhatt ici :

La co-star de Neil Bhatt, Tanvi Thakker, a commenté le message de Tanmay en disant que Neil prend le gâteau dans la vidéo. En fait, de nombreux fans ont également aimé Neil dans la vidéo et l’ont comblé d’amour. La bobine de Neil, Aishwarya et Tanmay devient virale dans Entertainment News.

Pour en revenir à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, dans le prochain épisode que nous verrons, Virat atteint la place de Jagtap et se bat avec lui. Siddharth Bodke alias Jagtap révèle à Virat que Savi est sa fille. Virat est sous le choc. Ailleurs, Savi et Sai (Ayesha Singh) retournent à Kankauli. Virat arrive à la gare et les arrête.